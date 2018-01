"To, co dzieje się parę tysięcy metrów nad ziemią, to totalny odlot"





Mimo ogromnego ryzyka, decydują się atakować ośmiotysięczniki. I to zimą, nie zabierając ze sobą butli tlenowej. Dlaczego? - Tam gdzie jest ekstremalna czynność, ekstremalne wyzwanie jest też ekstremalna rozkosz - tłumaczył w programie "Tak Jest" na antenie TVN24 psychoterapeuta Robert Rutkowski. - Nie jest tak, jak ludzie mówię, że "idą szaleńcy". Tam naprawdę człowiek 15 razy sprawdza, czy się dobrze przypiął - dodaje himalaista Jerzy Natkański.

Gości programu próbowali odpowiedzieć na pytanie po wydarzeniach z Nanga Parbat, gdzie czterej polscy członkowie wyprawy na K2 ocalili w niedzielę himalaistkę Elisabeth Revol. Wyżej od Francuzki, na wysokości 7200 metrów, pozostał jej kompan - Tomasz Mackiewicz. Ruszenie z pomocą Polakowi uniemożliwiły fatalne warunki pogodowe. Akcja została przerwana.

Para działała w stylu alpejskim, nie mając tlenu w butlach. Na dodatek musiała wspinać się w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Jak uzależnienie

Po raz trzeci atakowali razem Nanga Parbat 43-letni Tomasz... czytaj dalej » - Jest tam bardzo mało tlenu, ale można się tam zaaklimatyzować i do tego dostosować. To, że są to warunki zimowe, podnosi tylko poprzeczkę. Uważa się to za osobną dyscyplinę wspinaczki. Podobnie jak każda inna pasja, na przykład Rajd Dakar, to wciąga. To nie jesttak, jak ludzie mówię, że "idą szaleńcy". Tam naprawdę człowiek 15 razy sprawdza, czy się dobrze przypiął - tłumaczył Natkański.

Zdaniem Rutkowskiego ekstremalne wspinanie to zajęcie dla ludzi, którzy "potrafią wyłączyć instynkt samozachowawczy".

- Tu nie chodzi tylko o emocje. Ich nigdy nie jest dość. Jest to coś z obszaru neurobiologii, neurohormonów. Nawet coś na poziomie uzależnienia - przyznał Rutkowski. I dodał: Rozum nie ma nic do rzeczy, wiedza też. To, co dzieje się z człowiekiem powyżej paru tysięcy metrów nad ziemią, to totalny odlot, totalny haj - nieporównywalny z niczym innym. W tym momencie bazuję na relacjach innych. Dla mnie są oni bohaterami, których podziwiam. Jednocześnie sam bym się na taką wysokość nie wybrał - zaznaczył.

Do końca nie zgadza się z nim Natkański. - Tam na górze nie ma nic narkotycznego. To praca jakby na dużym kacu, w takiej malignie. Wyżej jest walka ze swoim niewyspaniem, zimnem, bólem. Przyjemność jest dopiero jak człowiek zejdzie, tam na górze często jest monotonia - mówi.

Natkański zaznacza, że bardzo łatwo jest "przekroczyć cienką granicę". Między innymi niedotlenienie i choroby wysokościowe sprawiają, że jeśli himalaista nie zdecyduje się natychmiast zejść niżej, to po paru godzinach traci świadomość. Wtedy, jak mówi - "jest już pozamiatane".

- Miałem kilka sytuacji, że osoby po kilku dniach w obozie trzecim czy czwartym, że czują się dobrze, a kierownik z dołu musiał używać różnych metod, forteli, aby je sprowadzić. Bardzo trudno dotrzeć do takich osób, 'ocucić' je. Później przez pół życia mogą twierdzić, że były w stanie wejść, ale im zabroniono - opisuje.

"Człowieka napędzają przyjemności"

- Tam gdzie jest ekstremalna czynność, ekstremalne wyzwanie, jest tez ekstremalna rozkosz. Nie bójmy się tego słowa. Człowiek jest napędzany przyjemnościami. Jest w nim odrobina próżności. Nie kochamy tych którzy weszli na Rysy czy na Giewont. Tylko tych, którzy wdrapali się na najwyższe szczyty. To ludzie, którzy naszą, troszeczkę szarą, rzeczywistość zmieniają - dodał Rutkowski.