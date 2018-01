Pomysły na sportową emeryturę. Podolski królem kebabów, Tyson marihuany





Pomysły na życie po zakończeniu sportowych karier mają przeróżne. Inwestują, pomnażają zarabiane przez lata pieniądze, a niekiedy muszą zaczynać od nowa, bo wszystkie miliony przehulali. Z nowym rokiem swoje plany zdradziły dwie gwiazdy - piłkarz Lukas Podolski i były pięściarz Mike Tyson, o czym poinformował TVN24 BIS.

Woleli emeryturę. W 2018 roku już nie wystąpią Najszybszy... czytaj dalej » 33-letni Podolski, Niemiec urodzony w Gliwicach, emerytem jeszcze nie został - karierę kontynuuje w dalekiej Japonii. Piłkarzem był wielkim, reprezentował barwy m.in. Bayernu, Arsenalu, Interu i Galatasaray.



I pewnie w tym ostatnim klubie wpadł na pomysł, który teraz wprowadza w życie.

Tłumy na otwarciu

W Kolonii otworzy restaurację specjalizującą się w kebabach - piszą o tym i niemieckie, i tureckie media. Podobno jest miłośnikiem tej potrawy i od czasu do czasu pozwala sobie na odstępstwo od sportowej diety. Reklamując nowe przedsięwzięcie, chętnie fotografuje się jako sprzedawca.



To nie pierwszy biznes Podolskiego. Piłkarz ma już lodziarnię, też w Kolonii. Na otwarciu były tłumy, głównie po to, by wykorzystać okazję i zrobić sobie z nim selfie. Nie tylko liczy pieniądze, znany jest też z działalności charytatywnej.





Tyson Ranch

Tyson zwany był "Bestią" i "Najgorszym Człowiekiem na Ziemi". To on przebalował wszystko, co zarobił i ogłoszony został bankrutem. W latach świetności błyskawicznie nokautował w ringu, a czasami i poza nim. Teraz znokautował wiadomością, że - wespół z dwoma wspólnikami - inwestuje w farmę marihuany. Tyson Ranch powstanie w Kalifornii, która marihuanę zalegalizowała.



Ma tam powstać szkoła uprawy dla hodowców oraz laboratorium, które pomoże w rozwoju zastosowań medycznych tej rośliny.



Tyson ma poparcie Jennifer Wood, burmistrza California City, która cieszy się, że powstaną dodatkowe miejsca pracy.

Lewandowski już działa

Lista sportowców, tych z najwyższej półki, którzy odnoszą sukcesy i na innych polach, jest długa. Koszykarz wszech czasów Michael Jordan zarabia góry złota na marce Air Jordan i prezesuje ekipie Charlotte Hornets. Brazylijski piłkarz Ronaldinho, który dryblował jak nikt - zamierza zostać senatorem. Polityka jest popularnym kierunkiem - na Filipinach senatorem jest pięściarz Manny Pacquiao, merem Kijowa - Witalij Kliczko, też mistrz pięści. W Liberii prezydentem został właśnie George Weah, była gwiazda Milanu.

Robert Lewandowski już bardzo prężnie działa w biznesie. Napastnik reprezentacji Polski uruchomił agencję specjalizująca się w komunikacji marketingowej, wykupił udziały w kilku platformach internetowych, inwestuje w start-upy, został wspólnikiem w firmie budującej apartamentowce i luksusowej klinice mającej się zajmować medycyną sportową.

W kadrze Adama Nawałki i w Bayernie Monachium wciąż jest przy tym niezastąpiony.