Gol z rzutu rożnego i Hiszpania pokonana. Polacy zakończyli mistrzostwa





»

Polacy odpadli w ćwierćfinale Foto: Amp Futbol Polska/Bartłomiej Budny Video: tvn24 Polacy odpadli w ćwierćfinale 03.11 | Ten półfinał rozgrywanych w Meksyku mistrzostw świata w ampfutbolu był tak blisko, że Polacy mieli go w zasięgu wzroku. Jeszcze trzy minuty przed zakończeniem dogrywki prowadzili z Angolą 3:1, co . Przegrali po serii rzutów karnych. zobacz więcej wideo »

Heroiczna walka Polaków w ćwierćfinale mistrzostw świata w amp... Foto: Amp Futbol Polska/Bartłomiej Budny Video: Adrianna Otręba / Fakty po południu Heroiczna walka Polaków w ćwierćfinale mistrzostw świata w... Dali z siebie wszystko. Walczyli dzielnie i zostawili serce na boisku, choć na tytuł mistrzów tym razem szans już nie mają. Reprezentacja Polski w amp futbolu przegrała w ćwierćfinale mistrzostw świata. O wyniku meczu z Angolą zdecydowała seria rzutów karnych. zobacz więcej wideo »

Foto: Amp Futbol Polska/Bartłomiej Budny | Video: tvn24 Polacy siódmą drużyną świata

Na siódmym miejscu reprezentacja Polski w ampfutbolu zakończyła zmagania w mistrzostwach świata w meksykańskim San Juan de los Lagos. Stało się tak po wygranej Biało-Czerwonych z Hiszpanią 1:0.

Po remisie 3:3 i dramatycznej porażce w rzutach karnych w ćwierćfinale z Angolą, Biało-Czerwoni doznali porażki z Anglią 0:2 w meczu o miejsca 5-8. Rywalem zawodników Marka Dragosza w meczu o 7. miejsce była Hiszpania, z którą nasz zespół wygrał przed rokiem po dogrywce 2:0 w starciu o brązowy medal mistrzostw Europy.

Złoty gol

W Meksyku Polacy znów pokazali wyższość nad zespołem z Półwyspu Iberyjskiego. A klasę znów pokazał jeden z najlepszych kadrowiczów Bartosz Łastowski. Tym razem na początku spotkania strzelił gola bezpośrednio z rzutu rożnego.





Wow! Tak się @AmpFutbolPolska żegna z mundialem! Bartek Łastowski zdobywa gola bezpośrednio z rzutu rożnego! pic.twitter.com/4I3VIFqwBp — Michał Pol (@Polsport) November 4, 2018

Jak się okazało, było to jedyne trafienie w tym spotkaniu. Wprawdzie Hiszpanie mieli swoje szanse, ale doskonale spisywał się w w polskiej bramce Jakub Popławski. Dla Biało-Czerwonych było to ostatnie spotkanie na mundialu. Kończą go na siódmej lokacie. Pogratulował już sam prezes PZPN Zbigniew Boniek.



Mogło być złoto, jest 7 miejsce po zwyciestwie nad Hiszpanią. chłopaki @AmpFutbolPolska. — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) November 4, 2018

W debiucie w MŚ sześć lat temu zostali sklasyfikowani na 11. pozycji. Dwa lata później wywalczyli już czwarte miejsce.



KONIEC MECZU

Wygrywamy 1:0 z Hiszpanią po trafieniu Bartosza Łastowskiego i zajmujemy 7. miejsce na #AMPWorldCup2018.

_______#POLESP 1:0 pic.twitter.com/OUd7sIAJIo — Amp Futbol Polska (@AmpFutbolPolska) November 4, 2018





Cztery lata temu zespół mógł wziąć udział w mundialu dzięki zbiórce pieniędzy, w której niepełnosprawnych piłkarzy wsparli kibice. Obecnie reprezentacja może liczyć na sponsorów. Wśród nich jest m.in. Robert Lewandowski, który wysłał Biało-Czerwonym wiadomość wideo ze słowami wsparcia. Producent napoju energetycznego z kolei zamieścił zdjęcia zawodników kadry w ampfutbolu na butelkach swojego produktu.