Polscy szachiści najlepsi po wojnie. "Ewenement w historii olimpiady"





Foto: batumi2018.fide.com | Video: tvn24 Polscy szachiści ograli potęgi

Tak dobrze już dawno nie było. Polscy szachiści po remisie z Indiami 2:2 w ostatniej rundzie zajęli czwarte miejsce w Olimpiadzie Szachowej, zakończonej w piątek w gruzińskim Batumi. - Czujemy niedosyt, ale także wielką dumę - komentowali Biało-Czerwoni.

To najwyższa lokata męskiego zespołu Biało-Czerwonych w tej imprezie w okresie powojennym. Przed dwoma laty w Baku Polacy zajęli siódme miejsce. W Gruzji, mimo znakomitego występu, nie udało im się sięgnąć po pierwszy medal w tej imprezie od 79 lat.

- Czujemy niedosyt, ale także wielką dumę - powiedział po ostatnim meczu z Indiami arcymistrz Radosław Wojtaszek.

Przed wybuchem drugiej wojny światowej Polska zaliczała się do szachowych potęg. W 1930 roku w Hamburgu zdobyła złoty medal, a ponadto wywalczyła trzy srebrne (Praga 1931, Monachium 1936, Buenos Aires 1939) i trzy brązowe (Haga 1928, Warszawa 1935, Sztokholm 1937). Polacy biją potęgi. Szachiści zadziwiają na olimpiadzie Doskonałe wieści... czytaj dalej »

"Kibice zapamiętają na wiele lat"

- Czwarte miejsce reprezentacji Polski w stawce 185 drużyn to bardzo duży sukces. Biało-Czerwoni znajdowali się na medalowych pozycjach przez zdecydowaną większość turnieju i dopiero porażka w przedostatniej rundzie z faworyzowanymi Chińczykami skomplikowała naszą sytuację w tabeli. Na pewno kibice zapamiętają ten turniej na wiele lat - podkreślił Łukasz Turlej, kierownik reprezentacji i członek zarządu PZSzach.



- Panowie jak równy z równym rywalizowali z najlepszymi zawodnikami na świecie. Jan-Krzysztof Duda i Radosław Wojtaszek udowodnili, że przynależą do światowej czołówki. Kacper Piorun był najlepiej punktującym zawodnikiem reprezentacji. Również fantastycznie radzili sobie debiutanci Jacek Tomczak i Kamil Dragun. Wyjątkową rzeczą jest to, że Polacy zagrali ze wszystkimi najlepszymi reprezentacjami - pierwszą ósemką listy startowej, co jest ewenementem w historii olimpiady - dodał Michał Bartel, szef wyszkolenia PZSzach.

Remis 2:2 z Indiami w jedenastej rundzie oznacza, że Polacy zakończyli olimpiadę z dorobkiem 17 punktów. Złoty medal zdobyli Chińczycy przed broniącymi tytułu Amerykanami i Rosjanami - po 18.

Źródło: batumi2018.fide.com Polscy szachiści ograli potęgi





Czołówka klasyfikacji końcowej:

Turniej open:

1. Chiny 18 pkt (w 11 rundach)

2. USA 18

3. Rosja 18

4. Polska 17

5. Anglia 17

6. Indie 16

7. Wietnam 16

8. Armenia 16

9. Francja 16

10. Ukraina 16