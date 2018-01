"Jeżeli Elizabeth mówi, że zdobyli Nanga Parbat, to ja jej wierzę"





Najważniejsze było i jest w tym środowisku słowo. Jeżeli himalaista powie, że górę zdobył, to takim zapewnieniem kończy sprawę. I już. Dlatego Piotr Pustelnik - prezes Polskiego Związku Alpinizmu i gigant tego sportu - nie potrzebuje innych dowodów, by uwierzyć, że Elisabeth Revol i Tomasz Mackiewicz dotarli na szczyt Nanga Parbat.

Elisabeth u specjalistów. "Trzeci lub czwarty stopień odmrożeń" Elisabeth Revol... czytaj dalej » Francuzka walczy o powrót do zdrowia. Razem z Polakiem po raz kolejny rzucili wyzwanie Nanga Parbat, wysokość 8126 m n.p.m.



Ją uratowano, on został gdzieś powyżej 7000 m.



Revol wyznała, że doszli do celu, a dramat zaczął się później.

Kukuczka zostawił zabawkę syna

Najprostsze w XXI wieku byłoby skorzystanie z danych GPS-u. Nie w tym przypadku, nie w tej specjalności. - Każdy GPS ma wpisane w specyfikację, że powyżej 6000 m n.p.m. może dochodzić do drobnych przekłamań, zatem dla nas jest bezużyteczny. Jego dane są tylko przybliżone - tłumaczy sport.tvn24.pl Pustelnik, zdobywca Korony Himalajów i Karakorum, czyli wszystkich czternastu ośmiotysięczników świata.



Dowodem mogą być zdjęcia. I być może będą nim w sprawie Revol oraz Mackiewicza, choć na razie o żadnych nie wiadomo. Nie ma też informacji, czy wysłali sygnał w telefonu satelitarnego ze swoim położeniem geograficznym.



W roku 2009 Koreanka Oh Eun-sun miała zdobyć Kanczendzongę. Pokazała zdjęcia, by potwierdzić, że tego dokonała. Okazało się, że nie były zrobione na szczycie. - Proszę pana, ja znam tę sprawę od środka. I to nie jest tak, że oszukała Koreanka. To Koreankę oszukano. Przewodnicy jej powiedzieli, że doszli na miejsce, a ona im uwierzyła - wyjaśnia Pustelnik.

Dramat dużych rozmiarów, Oh Eun-sun odebrano przecież tytuł pierwszej kobiety, która zdobyła Koronę Himalajów.



Były i bardzo proste środki na to, by udowodnić sukces. Jerzy Kukuczka na szczycie Makalu zostawił zabawkę swojego syna. - Ja też zostawiałem różne pluszaki, ale co to za metoda, skoro przy panujących tam warunkach taki drobiazg przepadnie - twierdzi Pustelnik.



To brutalnie i krótko - Revol i Mackiewicz zdobyli ten szczyt czy nie zdobyli? - W nasz sport zawsze wpisany był szacunek. Szlachetność. Jeżeli Elizabeth mówi, że zdobyli, to ja jej wierzę. I będę wierzył, chyba że ktoś przedstawi twarde dowody na to, że było inaczej - zapewnia Pustelnik.

