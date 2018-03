Było złoto, jest brąz. Kolejna Polka z medalem w ciężarach





Patrycja Piechowiak uzyskała 215 kg w dwuboju i zdobyła brązowy medal w kategorii 69 kg w mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów w Bukareszcie. Zwyciężyła Szwedka Patricia Strenius z rezultatem 230 kg.

Drugie miejsce zajęła Włoszka Giorgia Bordignon - 224 kg. To 40. medal wywalczony przez reprezentantkę Polski w mistrzostwach Europy, a 20. brązowy. W Bukareszcie złoto w kategorii 53 kg wywalczyła wcześniej Joanna Łochowska.



Piechowiak miała pięć udanych podejść, spaliła tylko pierwsze w podrzucie do 112 kg.



Po pierwszym boju - rwaniu - Piechowiak była trzecia. Miała trzy udane podejścia do 93, 96 i 98 kg. Prowadziła Bordignon - 102 kg, Strenius była druga z rezultatem 99 kg.

Szwedka poza zasięgiem

W podrzucie doskonałe przygotowanie zaprezentowała Szwedka. Miała trzy udane podejścia do 122, 126 i 131 kg. Po drugim - choć już zapewniła sobie złoty medal, gdyż Włoszka dwa razy spaliła 126 kg i zawody ukończyła z zaliczeniem tylko 122 kg, Strenius skutecznie zaatakowała 131 kg.



W Bukareszcie nie startowała żadna z medalistek z ubiegłego roku ze Splitu, gdyż Rosja, Ukraina i Białoruś - państwa które reprezentowały, są na rok zawieszone przez Międzynarodową Federację Podnoszenia Ciężarów (IWF) za skandale dopingowe.



Polka o medal walczyła korespondencyjnie z Gruzinką Tatią Lortkipanidze, która przed południem zwyciężyła w grupie B z rezultatem 214 kg. Piechowiak, aby stanąć na najniższym stopniu podium musiała w trzecim, ostatnim podejściu podrzutu zaliczyć 117 kg. Udało się i dzięki temu rzutem na taśmę o jeden kilogram w dwuboju wyprzedziła rywalkę.





Wyniki w kat. 69 kg:

1. Patricia Strenius (Szwecja) 230 kg (99+131)

2. Giorgia Bordignon (Włochy) 224 (102+122)

3. Patrycja Piechowiak (Polska) 215 (98+117)

4. Tatia Lortkipanidze (Gruzja) 214 (93+121) 1. m. w gr. B

5. Bianca Ionita (Rumunia) 203 (91+112)

6. Nora Jaggi (Szwajcaria) 195 (86+109) 2. m. w gr. B