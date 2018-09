Pięć miesięcy po tragedii drużyna wróciła do gry. "To pomoże zaleczyć rany"





Foto: Twitter/HumboldtBroncos | Video: Twitter/HumboldtBroncos Humboldt Broncos znów na lodowisku

Życie hokejowej drużyny juniorów Humboldt Broncos powoli wraca do normalności. Pięć miesięcy po tragicznym wypadku, w którym zginęło 10 zawodników w wieku od 16 do 21 lat, a łącznie 16 osób, ekipa z kanadyjskiej mieściny rozegrała pierwszy mecz.

6 kwietnia Kanada pogrążyła się w żałobie. Ekipa Humboldt Broncos podróżowała na mecz ligowy. Około godziny 17, na autostradzie 35, autokar zderzył się z ciężarówką przewożącą ciągniki. Zginęło 16 osób, w tym 10 zawodników, trenerzy, statystyk, prezenter radiowy i kierowca. 13 osób zostało rannych.



W drodze na mecz zginęła połowa drużyny juniorów. "Już nigdy ich nie przytulimy" Od piątku Kanada... czytaj dalej » Pięć miesięcy od tragedii zespół z Humboldt, prawie sześciotysięcznej mieściny w środkowej części prowincji Saskatchewan, wrócił na lodowisko.

Symboliczny rywal

W środę przeciwnikiem była najlepsza juniorska ekipa poprzedniego sezonu - Nipawin Hawks. Mecz otwierał nowe rozgrywki. I miał wymiar symboliczny, bo tego feralnego 6 kwietnia Humboldt Broncos jechali, by zmierzyć się właśnie z Hawks.

Przed starciem na tafli ustawiono chorągiewki w barwach klubu z nazwiskami zmarłych.



Broncos, choć prowadzili, przegrali z mistrzami 1:2. Tylko dwóch graczy, którzy uczestniczyli w wypadku, wystąpiło na inaugurację. Brayden Camrud (zaliczył asystę) i Derek Patter. Trzeci - Kaleb Dahlgren - nie mógł zagrać, bo rywalizuje już w starszej kategorii wiekowej. Oni mieli mnóstwo szczęścia, bo ich koledzy z drużyny do sportu już nie wrócą, jak choćby bramkarz Jacob Wassermann, który został przykuty do wózka inwalidzkiego.



The @HumboldtBroncos get the opening goal of the season, courtesy of Michael Clarke! #HumboldtStrongpic.twitter.com/iC1ez72VEl — TSN (@TSN_Sports) 13 września 2018





- To pomoże zaleczyć rany, choć nie wyleczy wszystkich - wyznał po meczu Dahlgren.



- W obliczu tej tragedii mieszkańcy Humboldt wykazali się niezwykłą odpornością i siłą. Kanadyjczycy dzielili się swoją miłością, wsparciem i życzliwością w chwili, gdy było to potrzebne. Jesteśmy z wami i wciąż będziemy was wspierać - powiedział premier kraju Justin Trudeau podczas spotkania swojej Partii Liberalnej w Saskatoon, cytowany przez Associated Press.



Let the game begin! Go Broncos!! #humboldtstrongpic.twitter.com/YuYwXJHYaO — Humboldt Broncos (@HumboldtBroncos) 13 września 2018