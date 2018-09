Legenda apeluje o pomoc dla sportowych emerytów. Sama też jej potrzebuje





Foto: Marco Paköeningrat / Flickr (CC BY-SA 2.0) | Video: TVN24, CNN Michael Phelps to jeden z najwybitniejszych sportowców w historii

Znany jest jak świat długi i szeroki, na koncie ma miliony dolarów, w szufladzie 23 - tak, 23 - olimpijskie złota. Nie zwraca na to uwagi, publicznie, z otwartą przyłbicą opowiada o problemach, z którymi wciąż się mierzy. Teraz, w imieniu swoim i innych sportowych emerytów, legenda pływania Michael Phelps prosi o pomoc.

Wpadał w większe i mniejsze tarapaty - w roku 2004 aresztowano go za jazdę pod wpływem alkoholu, w 2008 do mediów wyciekły zdjęcia, na których widać, jak pali marihuanę.



Depresja pogłębiała się po każdych igrzyskach, z których wracał z workiem medali. Bywało tak źle, że całymi dniami nie wstawał z łóżka. Po co? W jakim celu?



Phelps postanowił właśnie, że czas najwyższy zawalczyć o siebie i innych olimpijczyków z USA.

Odsuwani na boczny tor

- Niestety, wygląda to tak, że po zakończeniu kariery jesteśmy zostawiani samym sobie, ignorowani, odsuwani na bok - twierdzi były pływak. - To zrozumiałe, że przychodzą nowi mistrzowie i uwaga kierowana jest na nich, ale to smutne, dla nas nie ma żadnej pomocy.



Szacuje się, że połowa sportowców obawia się przejścia na emeryturę. Przeczuwają kłopoty. Phelps domaga się programu, który ułatwiałby zrobienie tego kroku i mierzenie się potem z codziennością. Objęcia zainteresowanych chociażby pomocą psychologiczną.



- Mam nadzieję, że nowe władze Amerykańskiego Komitetu Olimpijskiego na poważnie zajmą się tą sprawą. Reprezentowałem mój kraj przez ponad 15 lat, w każdej chwili podzielę się swoim doświadczeniem. Jestem do dyspozycji - zapowiada.

Źródło: JD Lasica / Flickr (CC BY 2.0) Phelps otwarcie mówi o swoich trudnych przeżyciach