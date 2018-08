Śmieci usunięte spod K2. Pakistańska firma potwierdza





"Jasmine Tours potwierdza posprzątanie bazy polskiej" - napisała w oświadczeniu pakistańska firma, odpowiedzialna za logistykę wyprawy pod K2. "Personel zebrał je, zapakował do ponad 12 worków i zabezpieczył" - czytamy dalej.

W niedzielę wspinacz i fotograf Jean-Pierre Danvoye opublikował film z bazy pod K2, nagrany 21 czerwca. Widać na nim mnóstwo rozrzuconych odpadów. Jak twierdził Kanadyjczyk, to pozostałości po narodowej zimowej wyprawie, która do kraju wróciła 19 marca. "Polscy himalaiści, wstydźcie się" - napisał.





Polska strona przeprosiła, ale też zapewniła, że zostawiła obozowisko uprzątnięte. "Ekspedycja, gdy opuszczała bazę, zostawiła po sobie bezwzględny porządek. Wszelkie śmieci były uprzątnięte i przygotowane w szczelnie zamkniętych worach, dobrze zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi. Niestety, prawdopodobnie część worów została splądrowana. Nie wiemy przez kogo. Agent pakistański zapewnił nas, że w połowie lipca pod K2 pojawiła się ekipa i w pełni posprzątała wszystko, co tam zostało" - napisał w liście Piotr Tomala, szef Programu Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020, jeden z uczestników zimowej wyprawy.

Inny z uczestników, Adam Bielecki, dodał: - Nie wiadomo, czy to czynnik ludzki, czy może jakieś zwierzęta, ale coś sprawiło, że część tych worków została uszkodzona, a śmieci rozwleczone - powiedział TVN24.

Sprawa została wyjaśniona przez stronę pakistańską, która miała zająć się wywozem śmieci do miasta znajdującego się u podnóża gór. Zapewniła, że tak się stało w połowie lipca.

W oświadczeniu czytamy: "W obecności oficera łącznikowego wyprawy na K2, Pana Ejaza, personel Jasmine Tours zebrał śmieci i zapakował je do ponad 12 worków, zabezpieczył i umieścił na terenie bazy. W zimie nie pracuje personel CKNP (Central Karakoram National Park), który jest odpowiedzialny za transport śmieci" - wyjaśnia.

"Zgodnie z pakistańskimi regulacjami prawnymi to do CKNP i włoskiej organizacji pozarządowej (NGO) należy transport śmieci na dół do Askole. Z tej przyczyny wszyscy wspinacze zobowiązani są do wniesienia opłaty w wysokości 68 USD na rzecz CKNP" - czytamy dalej.

Dlaczego śmieci zalegały na terenie bazy w czerwcu i lipcu? "W lecie 2018 Jasmine Tours organizowała wyprawę K2 Broad Peak. Nasz zespół najpierw wspiął się na Broad Peak. W lipcu otrzymaliśmy informacje od przebywających w tym rejonie ludzi, że nasze worki zostały otwarte i wszystkie śmieci rozrzucone przez porterów pierwszej letniej wyprawy na K2. Porterzy być może szukali jakichś wartościowych rzeczy. Od razu zajęliśmy się tą sprawą, bez instrukcji od Krzysztofa Wielickiego lub żadnej innej osoby, 15 lipca pozbieraliśmy śmieci i przekazaliśmy je do personelu CKNP na Concordii" - przekazuje firma.

I najważniejsze zdanie: "Wideo oraz zdjęcia, które pojawiły się w internecie, pochodzą sprzed 15 lipca 2018 roku. Jasmine Tours, która jest odpowiedzialną firmą i działa od 1995 roku, potwierdza posprzątanie bazy polskiej Narodowej Zimowej Wyprawy pod K2".

Dokument wystawił oficer łącznikowy Ramzan Mughala. "W tym momencie nie dysponujemy dokumentacją fotograficzną wykonaną po 15 lipca. Jak zapewnia Asghar Ali Polik, po tym terminie grupy trekkersów odwiedzające bazę pod K2 nie sygnalizowały już tego problemu. Czekamy zatem na ostateczne wyjaśnienie tej "śmieciowej sprawy" - napisano.

Polska wyprawa narodowa na K2 (8611 m n.p.m.) zakończyła się w marcu, po prawie trzech miesiącach walki z niezdobytym zimą szczytem. W trakcie, ze względów bezpieczeństwa, zmieniono drogę. Na nowej wspinaczom udało się dojść do wysokości 7400 metrów. W końcu się poddali.

"Niestety, w tym roku góra okazała się za trudna, a my za słabi" - podsumował Bielecki.

