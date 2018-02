Ojciec molestowanych zawodniczek rzucił się na oprawcę. "Dajcie mi tego s*******a!"





Pan Randall Margraves rzucił się w sądzie na człowieka, który, jako lekarz sportowy, skrzywdził jego trzy córki. Został obezwładniony, za swoje zachowanie bardzo potem przeprosił. - Wystraszył mnie pan, ale o żadnej karze nie ma mowy. Całym sercem jestem z panem i pana rodziną - oświadczyła sędzia Janice Cunningham.

"Podpisałam pański wyrok śmierci". Lekarz gimnastyczek skazany Były lekarz... czytaj dalej » Larry Nassar przez 20 lat molestował setki młodych kobiet i nieletnich dziewczynek. Ich zeznania wstrząsnęły Stanami Zjednoczonymi i ujawniły jeden z największych skandali seksualnych w historii sportu.



Ten były lekarz amerykańskiej federacji gimnastycznej przed tygodniem został skazany na 175 lat za kratami. - Nie zasłużył pan na to, aby kiedykolwiek opuścić więzienie. Nie oddałabym panu pod opiekę psów - powiedziała wtedy sędzia Rosemarie Aquilina.

Pięć minut z tym demonem

W piątek w Charlotte - stan Michigan - odbywały się przesłuchania kolejnych oskarżających Nassara kobiet, w sprawie przestępstw, których dopuścił się jako pracownik jednego z elitarnych klubów sportowych w tym stanie.



Po zeznaniach dwóch swoich córek pan Margraves wstał i zapytał sędzi, czy może spędzić „z tym demonem” pięć minut w zamkniętym pokoju. Cunningham odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości.



Margraves ponowił prośbę, tym razem zaproponował tylko minutę. Sędzia znowu odmówiła.



Ojciec pokrzywdzonych błyskawicznie zaatakował. - Dajcie mi tego s*******a! - krzyczał, rzucając się na Nassara. Na Margravesa rzucili się z kolei strażnicy, próbowali go odciągnąć od skazanego, powalili na podłogę, nałożyli kajdanki. - Co z wami, co byście zrobili, gdyby to dotyczyło waszych dzieci? - mówił do nich, kiedy był wyprowadzany z sali.

Źródło: PAP/EPA Nassar przez 20 lat molestował setki młodych kobiet i nieletnich dziewczynek

Po przerwie wrócił i przeprosił Wysoki Sąd. - Straciłem nad sobą kontrolę - wyjaśnił.



- Pan Margraves ma trzy córki i żyje ze świadomością, że zostały skrzywdzone. Nie potrafię sobie wyobrazić, co musi czuć. Jego zachowania nie można jednak zaakceptować - stwierdził sędzia.



To nie wszystko, co miała do powiedzenia w sprawie incydentu. - Nie ma mowy, by - biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy - został pan ukarany. Całym sercem jestem z panem i pana rodziną - oświadczyła.



Podała też kolejną wstrząsającą informację - liczba ofiar Nassara, tych, które się zgłosiły, wzrosła do 265.

