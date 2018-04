Zagrają w specjalnych kaskach. Żeby uniknąć chorób mózgu





Władze ligi futbolu amerykańskiego NFL zakazały zawodnikom wyboru kasków na własną rękę. Po serii testów dopuszczono do użytku 34 modele, które otrzymały specjalne certyfikaty. Ma to związek z bezpieczeństwem i przypadkami chorób mózgu wśród byłych graczy futbolu amerykańskiego.

Do tej pory zawodnicy mogli wybierać dowolnie firmy produkujące kaski, pod warunkiem, że ochraniacze na głowę spełniały standardowe normy.



Testy laboratoryjne wykazały, że niektóre z do tej pory stosowanych modeli kasków mogą stanowić niebezpieczeństwo dla piłkarzy.

Pozwy o ukrywanie informacji

Oddadzą mózgi do badań, pomogą swoim następcom Byli australijscy... czytaj dalej » Od 2017 roku media w USA nagłaśniają sprawy zawodników NFL, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu - szczególnie chorób mózgu - uprawiając ten sport. Same władze ligi szacują, że spośród ponad 22 tysięcy byłych graczy więcej niż 6000 może cierpieć na choroby wywołane wstrząśnieniem mózgu, m.in. chorobę Alzheimera, demencję, stwardnienie zanikowe boczne.



Do sądów w USA trafiło wiele pozwów piłkarzy, którzy skarżą NFL za ukrywanie informacji o skutkach mikrourazów czaszki doznanych podczas meczów treningowych i ligowych - przede wszystkim podczas zderzeń.



W sezonie zasadniczym ligi futbolu amerykańskiego NFL rozgrywanych jest 256 meczów. Od kilku lat liczba wstrząśnień mózgu w ich trakcie przekracza 200.