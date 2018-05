Zapłacą za klękanie podczas hymnu





Foto: PAP/EPA/JOHN CETRINO | Video: Reuters Gracze NFL sprzeciwiali się rasizmowi i przemocy

Drużyny ligi futbolu amerykańskiego (NFL) zostaną ukarane, jeśli ich gracze klękną w czasie hymnu przed meczem. To nowy przepis wprowadzony przez władze rozgrywek.

"Kto nie stanie przed amerykańską flagą, może zostać w szatni aż do rozpoczęcia meczu" - czytamy w oświadczeniu NFL.

Błędny odbiór

- Chcemy, by ludzie szanowali hymn narodowy. Cała liga dąży do tego, żeby ta wyjątkowa chwila traktowana była należycie. Jesteśmy bardzo wyczuleni, by dać zawodnikom wybór - stwierdził komisarz NFL Roger Goodell.

Sportowcy klękają w proteście. Trump: kto to robi, powinien stracić pracę Ponad 20... czytaj dalej » - Taki rodzaj protestu powoduje, że powstaje błędny odbiór wśród wielu tysięcy kibiców. Klękanie w trakcie hymnu sugeruje, że robiąca to osoba nie jest patriotą - dodał.

Rasizm i przemoc

Wprowadzenie nowego przepisu ma związek z wydarzeniami z września minionego roku. Wtedy to dwudziestu futbolistów klęknęło podczas spotkania pomiędzy The Jacksonville Jaguars a Baltimore Ravens. Gracze klęknęli, by wyrazić swój sprzeciw wobec postawy amerykańskiej policji w stosunku do Afroamerykanów. Dokładniej chodziło o rasizm i przemoc.

Później do protestu dołączali kolejni sportowcy.

Nowa polityka obejmuje przepis, który zakłada, że kluby mogą wprowadzać wewnętrzne zasady (dopóki są zgodne z dyrektywą ligi), żeby radzić sobie z graczami wciąż chcącymi protestować. Wysokość kar nie została na razie ustalona.