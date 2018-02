Video: tvn24 Trener mentalny o akcji ratowniczejPolscy himalaiści wykazali się dużą siłą nie tylko fizyczną, ale przede wszystkim mentalną, ratując Elizabeth Revol pod szczytem Nanga Parbat. - Gdy już decydujemy się na sprint po pionowej ścianie, to koncentracja na każdym kolejnym kroku jest już tak duża, że człowiek racjonalnie nie myśli co mu grozi, jakie są niebezpieczeństwa - powiedział we "Wstajesz na Wiesz" Jakub B. Bączek - trener mentalny polskich olimpijczyków. zobacz więcej wideo »