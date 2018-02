Nadzieja pod K2. "Będą trzy, cztery dni nie takie wietrzne"





- Zespół Marcin Kaczkan i Denis Urubko po spędzonej nocy w obozie pierwszym zmierza w kierunku drugiego. Reszta pozostaje w bazie - przekazał najświeższe informacje z wyprawy spod K2 Krzysztof Wielicki.

Kaczkan i Urubko mają działać do wtorku, do południa. Po południu ma zerwać się silny wiatr i będą musieli wracać. Poza tą dwójką reszta grupy jest w bazie.



- Za półtora dnia ma wiać bardzo silny wiatr, więc nie chcemy tracić sił - przyznał kierownik wyprawy.

Będzie lepiej

Później warunki mają się poprawić.

- Zanosi się, że będą trzy, cztery dni nie takie wietrzne, umożliwiające działalność ponad sześcioma tysiącami metrów. To będzie dla nas ważny czas, bo będziemy mieli szansę założyć obóz trzeci. Chcielibyśmy założyć go gdzieś pod siedmioma tysiącami metrami, może na sześć dziewięćset. Byłby to bardzo ważny punktu do przygotowań do ostatniego obozu przed atakiem szczytowym - zapowiedział.

Oglądaj Wideo: tvn24 Wielicki o ekwipunku na K2

Kamienie i pociąg w górze

Wielicki, piąty człowiek, który zdobył Koronę Himalajów, przyznał, że postawiono na trudną, acz szybką drogę.

- Do obozu pierwszego główne zagrożenie to spadające kamienie. Teren jest dosyć niebezpieczny. Między "jedynką" i "dwójką" też jest trudno, ale tam przynajmniej kamienie już nie lecą. Dobra wiadomość, że po wyprawie letniej gdzieniegdzie pozostały liny, naprowadzają one kolegów. To bardzo nam pomaga - scharakteryzował trasę między obozami.

Oczywiście największym problemem misji jest wiatr. - Kiedy jesteśmy w bazie i słychać huk, jakby pociąg jechał, to znaczy, że na górze wieje sto pięćdziesiąt kilometrów na godzinę. Ale jak to na K2, tam wiało i zawsze będzie wiać - przypomniał kierownik Wielicki.

Źródło: PAP/Dariusz Załuski Baza polskiej wyprawy pod K2

Niezdobyty

Do tej pory nikt nie zdobył K2 zimą.

Podczas prób zdobycia tego ośmiotysięcznika zginęło ponad 80 osób, co czyni ten szczyt drugim po Annapurnie (8091 m) najbardziej niebezpiecznym i niedostępnym dla wspinaczy.

Źródło: Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020 im. Artura Hajzera Widok na K2. Wysokość 8 611 metrów, szczyt niezdobyty zimą