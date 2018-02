Miliony dolarów za reklamę, miliard widzów na świecie. Czas na Wielki Mecz





»

Niedziela. Minneapolis. Tego dnia w tym mieście New England Patriots i Philadelphia Eagles zmierzą się w Super Bowl. Patriots w finale ligi futbolu amerykańskiego NFL wystąpią po raz dziesiąty, co jest rekordem, a Orły, które zmagają się z kontuzjami kluczowych graczy, po raz trzeci.

Super Bowl to wydarzenie w USA wykraczające bardzo daleko poza sport. Tylko tam w telewizji ogląda je grubo ponad 100 milionów fanów. Na świecie śledzi tę imprezę blisko miliard ludzi. 30 sekund reklamy w czasie meczu to w tym roku wydatek pięciu milionów dolarów z ogonkiem, choć pojawiają się informacje, że kwota sięgnęła siedmiu milionów, a nawet je przekroczyła.



Szaleństwo.

Patriots często porównywani są do występującej w koszykarskiej NBA drużyny San Antonio Spurs. Obie ekipy sukcesy zawdzięczają stałości i wierności objętej drodze. Gregg Popovich został trenerem Spurs w 1996 roku, a w kolejnym do zespołu trafił wybrany w drafcie Tim Duncan. Później wywalczyli pięć tytułów mistrzowskich.



Szkoleniowcem Patriots od 2000 roku jest Bill Belichick. W tym samym roku, bez większego przekonania, ze 199. numerem w drafcie klub wybrał Toma Brady'ego. Ten okazał się wielkim talentem, a do podstawowego składu wskoczył już w drugim sezonie, kiedy kontuzji doznał pierwszy rozgrywający.



Za ich czasów zespół po raz ósmy wystąpi w Super Bowl. Wygrywali te mecze pięciokrotnie - w 2002, 2004, 2005, 2015 i 2017 roku. W 1986, 1997, 2008 i 2012 Patriots finały przegrywali. Jeśli zwyciężą po raz szósty, zrównają się z prowadzącymi w klasyfikacji wszech czasów Pittsburgh Steelers.



40-letni Brady, na którym upływający czas wydaje się nie robić żadnego wrażenia, czterokrotnie wybierany był najbardziej wartościowym zawodnikiem Super Bowl, a dwukrotnie MVP sezonu.



Patriots to jednak także jedna z najbardziej znienawidzonych drużyn w NFL. Ich fani mówią, że to z zazdrości, ale nie da się ukryć, że do klubu ze stanu Massachusetts przylgnęła opinia oszustów. W 2007 roku w efekcie afery "Spygate" Belichick musiał zapłacić 500 tys. dolarów kary, a klub kolejne 250 tys. Patriots zostali wówczas przyłapani na nagrywaniu sygnałów, jakie sztab trenerski New York Jets przekazywał swojej formacji obronnej. Takimi sygnałami szkoleniowcy informują zawodników, jak mają się zachować przy kolejnej zagrywce. Ich nagrywanie jest surowo zabronione.

Źródło: EPA Patriots ograli Jaguars i zagrają w Super Bowl

Milion dolarów kary

Kolejny skandal miał miejsce w 2015 roku. W spotkaniu decydującym o awansie do Super Bowl grali u siebie z Indianapolis Colts. Gospodarze wygrali 45:7, jednak następnego dnia nie mówiono wiele o ich świetnej grze. Przepisy dokładnie określają, jakie ciśnienie powinno mieć powietrze w piłkach, a 11 z 12, którymi Patriots grali (każda drużyna ma swój komplet), w pierwszej połowie było za słabo napompowanych. Piłkę bardziej miękką łatwiej kontrolować, szczególnie w deszczu, który wówczas padał. Gospodarze już po pierwszej kwarcie wygrywali 14:0.



Tym razem klub ukarano grzywną w wysokości miliona dolarów, odebraniem dwóch wyborów w drafcie, a Brady'ego, który zdaniem śledczych o wszystkim wiedział, zawieszono na cztery mecze.

Kontuzja quarterbacka

Rekordowe 100 milionów w dziesięć lat. Klub Polaka zatrudnił trenera Futboliści... czytaj dalej » Eagles poprzednio w Super Bowl wystąpili w 1981 i 2005 roku. W tym drugim przypadku przegrali z Patriots 21:24.



W obecnym sezonie część zasadniczą obie drużyny zakończyły z bilansem 13-3. O ile postawa Patriots nie jest żadnym zaskoczeniem, o tyle wyniki Eagles tak - szczególnie, kiedy uwzględni się przeciwności, z którymi musieli się mierzyć.



Największym ciosem była grudniowa kontuzja rozgrywającego Carsona Wentza, który doznał zerwania więzadła w kolanie. Już wcześniej Orły straciły trzech innych ważnych zawodników, ale kiedy z zespołu wypada podstawowy quarterback wydaje się, że drużyna nie ma szans na sukces.



Nick Foles okazał się jednak dobrym zmiennikiem. Eagles są jego trzecim klubem w ostatnich trzech latach. Z nim w składzie ekipa nie prezentowała się gorzej niż wcześniej. W meczu decydującym o awansie do Super Bowl rozbiła Minneostę Vikings 38:7.