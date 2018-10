Schumacher junior idzie w ślady ojca. Został mistrzem





Foto: Mick Schumacher/Instagram Mick Schumacher idzie w ślady ojca

Mick Schumacher, syn legendarnego kierowcy Formuły 1 Michaela, został mistrzem Europy Formuły 3. W sobotę, w przedostatnim wyścigu sezonu 19-letni Niemiec zajął drugie miejsce i zapewnił sobie tytuł. Jest pierwszym triumfatorem cyklu z tego kraju.

Nowa twarz w zespole Kubicy. Williams wybrał pierwszego kierowcę Brytyjczyk George... czytaj dalej » Przed niedzielnym finałem ME Schumacher ma 51 punktów przewagi nad najlepszym z rywali Brytyjczykiem Danielem Ticktumem (siódmy w sobotę) i już nie może stracić prowadzenia. Na torze w Niemczech zwyciężył Estończyk Juri Vips.



Triumf w tym cyklu przybliża Schumachera do zdobycia tzw. superlicencji, która jest wymagana do startów w królowej sportów motorowych, czyli Formule 1.

Wypadek Michaela

Ojciec Micka zdobył tytuł mistrza świata F1 w latach 1994-1995 oraz 2000-2004. Karierę zakończył w 2012 roku. 29 grudnia 2013 roku miał tragiczny wypadek na nartach w okolicach Meribel we francuskich Alpach. Przez blisko sześć miesięcy był utrzymywany w stanie sztucznej śpiączki w szpitalu w Grenoble. Potem został przewieziony do kliniki uniwersyteckiej w Lozannie, gdzie go wybudzono. Opuścił ją we wrześniu i od tego czasu jest pod opieką lekarzy w swojej posiadłości w Gland nad Jeziorem Genewskim.