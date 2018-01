Phelps otwarcie o depresji: nie chciałem już żyć





»

Multimedalista olimpijski Michael Phelps otwarcie powiedział o swojej depresji. Pływak wziął udział w konferencji poświęconej zdrowiu psychicznemu i przyznał, że przez lata zmagał się z tą chorobą. - Po prostu nie chciałem żyć - wyjawił.

Okazuje się, że nawet mając na koncie 28 medali olimpijskich, w tym 23 złotych, nie jest łatwo uniknąć problemów psychicznych. Phelps, który w 2016 roku zakończył karierę, na konferencji poświęconej zdrowiu psychicznemu zabrał głos i opowiedział o swojej wieloletniej depresji. Opowiedział, jak walczył z myślami samobójczymi, lękami i o tym, jak w końcu chorobę pokonał.

- Po każdych igrzyskach popadam w poważny stan depresyjny, naprawdę - zdradził. Phelps ścigał się z żarłaczem białym. Widzowie czują się oszukani Multimedalista... czytaj dalej »

Największy upadek

Pierwszy raz prawdopodobnie w 2004 roku, po zawodach w Atenach. To wtedy zdobył pierwsze złote krążki. Wtedy też został złapany przez policję za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

Cztery lata później, po imprezie w Pekinie, gdzie Amerykanin wywalczył osiem złotych krążków, został przyłapany na paleniu marihuany. - Narkotyki były ucieczką od problemów - przyznał.

Znacznie gorzej było po kolejnych igrzyskach, w 2012 roku. - Wtedy nastąpił największy upadek. Nie chciałem już tkwić w tym sporcie - wyjawił. Phelps zdradził, że siedział sam od trzech do pięciu dni w swojej sypialni, nie jadł, mało spał. - Po prostu nie chciałem już żyć - powiedział. Doszło do niego, że potrzebuje pomocy. Od tego momentu rozpoczął leczenie.

- Pamiętam, że gdy już pierwszego dnia poszedłem na leczenie, trzęsłem się, drżałem, ponieważ byłem zdenerwowany zmianą, która nadchodziła - opowiadał. Phelps w nowej roli. Został trenerem mentalnym golfisty Michael Phelps,... czytaj dalej »

"Cieszę się, że nie odebrałem sobie życia"

Kolejne lata przyniosły zmianę. - Życie znów stało się łatwe. Dlaczego nie zdecydowałem się na taki krok 10 lat temu? Po prostu nie byłem na to gotowy. Nie chciałem dzielić się moimi problemami - tłumaczył.

Teraz swoim doświadczeniem chce się dzielić z innymi i być może komuś pomóc w trudnych chwilach. - Należy rozmawiać o takich rzeczach. To jedyna droga do tego, by było lepiej. Niestety, przez to, że ludzie boją się otwierać przed innymi, zwiększa się liczba samobójstw - ocenił Phelps.

- Te uczucia i emocje, gdy wiem, że mogę komuś pomóc, są dużo bardziej wartościowe niż te, gdy zdobywasz medal olimpijski. Wierzę, że mogę uratować czyjeś życie. Cieszę się, że ja nie odebrałem sobie życia - zakończył.