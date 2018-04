Polak podniósł złoto. Szósty medal na pomoście





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Michalski doczekał się tytułu

Arkadiusz Michalski wywalczył w Bukareszcie złoty medal mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów w kategorii 105 kg. Drugie miejsce zajął Bułgar Georgij Szikow, a trzecie reprezentant Austrii Sargis Martirosjan.

Michalski uzyskał w niedzielę w dwuboju 396 kg i wyprzedził Szikowa o 8 kg. Prowadzący po rwaniu Martirosjan zakończył zawody z wynikiem 384 kg. Brązowe medale na pomoście. Mistrzyni na moment straciła świadomość Kinga Kaczmarczyk... czytaj dalej »



28-letni Michalski wcześniej zdobył już dwa srebrne i jeden brązowy krążek ME, ale nigdy nie miał złotego.

Atak z trzeciej pozycji

W pierwszej części świątecznej rywalizacji na rumuńskim pomoście polski sztangista uplasował się na trzeciej pozycji - 175 kg. Przegrywał jedynie z urodzonym w Armenii Martirosjanem - 182 kg i Szikowem - 176 kg.



Michalskiego lokata na najniższym stopniu nie zadawalała, co więcej - był faworytem podrzutu, a do pierwszego podejścia zadysponował ostatecznie 211 kg. Dla porównania, Martirosjan w tej konkurencji miał udaną próbę ze sztangą ważącą 202 kg, nie zaliczył ani 206 kg, ani 208 kg.



W tej sytuacji o złoto walczyli Polak z Bułgarem. Po udanym podejściu Szikowa do 212 kg to on znajdował się na prowadzeniu, ale nie miał więcej prób. Michalski chwilę później podrzucił 214 kg, co dało mu upragnione złoto. A jeszcze przypieczętował zwycięstwo uzyskując 221 kg.



W przeszłości w kategorii 105 kg mistrzami kontynentu byli między innymi Marcin Dołęga czy Bartłomiej Bonk, który teraz jest w sztabie trenerskim reprezentacji narodowej (głównym szkoleniowcem jest Mirosław Choroś).

Źródło: PAP/EPA Michalski ze złotym medalem

Szósty medal

Niedzielny medal Michalskiego jest szóstym Biało-Czerwonych w bukareszteńskich ME. W rywalizacji mężczyzn trzeci, gdyż drugi w kategorii 85 kg był Kacper Kłos, a trzeci w wadze 94 kg Łukasz Grela. Z kolei wśród kobiet po złoto w kat. 53 kg sięgnęła Joanna Łochowska, a brąz zdobyły Patrycja Piechowiak w 69 kg oraz Kinga Kaczmarczyk w 90 kg.



Wyniki (mężczyźni 105 kg):

1. Arkadiusz Michalski (Polska) 396 kg (175+221)

2. Georgij Szikow (Bułgaria) 388 (176+212)

3. Sargis Martirosjan (Austria) 384 (182+202)

4. Dato Chetsuriani (Gruzja) 369 (174+195)

5. Matthaus Hofmann (Niemcy) 364 (172+192)

6. Arnas Sidiskis (Litwa) 356 (166+190)