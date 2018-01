Złoty duet z Rio razem już nie wystartuje. "Pora realizować się z drugiej strony"





Mistrzynie olimpijskie z Rio de Janeiro w wioślarstwie Natalia Madaj-Smolińska i Magdalena Fularczyk-Kozłowska nie wystartują już razem w regatach wioślarskich. Pierwsza zakończyła we wtorek karierę sportową, druga jest w ciąży.

- Przez rok nie zmieniłam decyzji, którą podjęłam jakiś czas temu. Jestem spełniona sportowo, a życie rodzinne jest równie emocjonujące i ekscytujące. Teraz chcę spełniać się na tym polu - powiedziała w Bydgoszczy Madaj-Smolińska.



Jej partnerka "na deblu" przekazała gościom konferencji informację o tym, że jest w ciąży i to jest jej najbliższy życiowy plan. - Na tym jestem teraz skoncentrowana i skupiona. Będę mamą i nie myślę o niczym innym. Po urodzeniu dziecka zadecyduję co dalej i zobaczę czy nadal będę się do sportu nadawała - odpowiedziała Fularczyk-Kozłowska na pytanie o możliwość powrotu do wioślarstwa.

Marzenia nie tylko sportowe

Najbardziej utytułowana polska wioślarka w historii wskazała, że rok przerwy w startach po IO w Brazylii był wcześniej planowany. - Chciałyśmy odpocząć i dać sobie czas na podjęcie życiowych decyzji. Takie zapadły, a dziś możemy je ogłosić - stwierdziła Fularczyk-Kozłowska. Dodała, że marzenia sięgające gwiazd nie dotyczą tylko sportu, a świetnie można spełniać się w normalnym życiu.



- Zostaniemy z mężem rodzicami. Mam w sobie wiele emocji, co widać. Przygotowujemy się do bycia rodzicami i to dla nas obecnie najważniejsza sprawa - wyjaśniła.

Źródło: PAP/Tytus Żmijewski Madaj-Smolińska (L) i Fularczyk-Kozłowska (P) zdobyły w Rio złoto

Adrenaliny nie będzie brakowało

Madaj-Smolińska przyznała, że od zdobycia złota olimpijskiego minęło 1,5 roku, ale czuje się, jakby wiosłowała wczoraj.



- Mistrzostwo olimpijskie to niesłychana rzecz. Dostając złoty medal zaraz po wyścigu powiedziałam, że jestem już spełniona. Ten medal był celem, do którego dążyłam kilkanaście lat. Po kilkunastu miesiącach odpoczynku od wioseł jestem cały czas tak samo spełniona. Podjęłam w związku z tym decyzję, że to co najważniejsze w sporcie już osiągnęłam i pora realizować się z drugiej strony. Przełomowym momentem w roku 2017 było wyjście za mąż. Mam rodzinę, której chcę się poświęcić, bo sport pochłaniał tyle czasu, że na nic innego go nie pozostawało - wskazała Madaj-Smolińska.



Wyraźnie wzruszona wioślarka dodała, że jest pewna słuszności swojej decyzji. - Jestem przekonana, że adrenaliny życiowej, takiej jak w wyścigu olimpijskim, nie będzie mi brakowało - stwierdziła.