Człowiek z najlepszym widokiem pod K2. "Mam blisko"





Pogoda pod K2 nie rozpieszcza, ale uczestnicy wyprawy nie tracą dobrych humorów. - Cóż, jest fajnie. Moim zdaniem mam najlepszy widok - śmiał się Maciej Bedrejczuk, którego namiot jest nieco oddalony od pozostałych. Bedrejczuk we wtorek wraz z Marcinem Kaczkanem musiał zawrócić do bazy, bez osiągnięcia planowanej aklimatyzacji na wysokości siedmiu tysięcy metrów.

Obaj alpiniści byli blisko obozu trzeciego, ale zawrócili. Ekstremalna pogoda nie pozwoliła na kontynuowanie akcji górskiej.



- Trochę wieje - przyznał rozczarowany Bedrejczuk w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Robertem Jałochą. - Prognozy nam się totalnie nie sprawdziły. Miało być ładnie, natomiast pogoda była fatalna. Z Marcinem doszliśmy do wysokości mniej więcej siedmiu tysięcy metrów w Czarnej Piramidzie. Stamtąd się wycofaliśmy już podczas załamania pogody - wyjaśnił.

Oglądaj Wideo: "Fakty" TVN Bedrejczuk: pogoda była fatalna, musieliśmy zjechać

"Potrzebuję jeszcze jednego wyjścia"

Celem alpinistów było przespanie się powyżej siedmiu tysięcy metrów i aklimatyzacja. Może za cztery, pięć dni pojawi się kolejne okno pogodowe i wówczas uda się zrealizować cel.



- Byliśmy blisko obozu trzeciego. Nie udało się. Ja potrzebuje jeszcze jednego wyjścia aklimatyzacyjnego. Zobaczymy, kiedy będzie okno. Kierownik niech decyduje. Zobaczymy, jak wyjdzie - powiedział Bedrejczuk.

W przyszłości inne cele

Dla niego to jest pierwsza taka wyprawa w Karakorum. Wcześniej wspinał się w Alpach, bez żmudnego zakładania obozów i zakładania lin poręczowych w drodze do góry.



- To dla mnie ciekawe doświadczenie, ale wspinaczka alpejska jest o wiele fajniejsza, trudniejsza i ciekawsza - ocenił rzeszowianin. - To są innego typu wyzwania. Czerpię z tej wyprawy jak najwięcej, niemniej jestem pewien, że wspinaczka alpejska jest królową wspinania, a nie himalaizm - ocenił.



Bedrejczuk w bazie pod K2 rozbił namiot nieco dalej od innych. Koledzy śmieją się, że trzeba go głośno wzywać na obiad.



- To prawda. Jakbym wiedział, że Wi-Fi nie będzie mi łapało za to moje wzgórze, tobym się tam nie rozbijał. Ale cóż, jest fajnie, mam blisko do K2. Najlepszy widok moim zdaniem - śmiał się alpinista.

Źródło: tvn24 Droga na K2 i planowane obozy