Tragedia w górach. Zginął lekarz Elisabeth Revol





Foto: PHILIPPE DESMAZES/AFP/EastNews | Video: Fakty TVN Cauchy opiekował się między innymi Revol

Doktor Emmanuel Cauchy, specjalizujący się w leczeniu alpinistów, w tym uratowanej pod Nanga Parbat Elizabeth Revol, zginął podczas lawiny w masywie Aiguilles Rouges w Alpach Zachodnich.

58-latek był w górach, choć w poniedziałek obowiązywał trzeci stopień zagrożenia lawinowego. To w pięciostopniowej skali oznaczało poważne ryzyko lawiny. Ciało Cauchy'ego zostało odnalezione w pobliżu Chamonix. Tak ratowali Revol. Najnowsze nagranie To był wyjątkowy... czytaj dalej »



Cztery osoby, w tym kobietę i trzech mężczyzn udało się uratować. Wszyscy trafili do szpitala po akcji ratunkowej z udziałem alpinistów, psów oraz śmigłowca.

"Świat alpinizmu stracił wspaniałego człowieka"

Cauchy był specjalistą od leczenia odmrożeń. U niego dochodziła do siebie Revol. Francuzka została uratowana pod Nanga Parbat przez polskich alpinistów. Jej partner wspinaczkowy Tomasz Mackiewicz został na wysokości około 7200 metrów.



"Jestem głęboko zasmucona wiadomością o śmierci Cauchy’ego. Świat alpinizmu stracił najwybitniejszego doktora i wspaniałego człowieka, który rozwijał górską medycynę. Uratował tak wiele żyć. Przez ostatnie dwa miesiące był dla mnie bardzo pomocny" - napisała na portalu społecznościowym Revol.



- Ogromny smutek. To kolejny wspaniały człowiek zabrany przez górę - powiedział alpinista Ludovic Giambiasi, partner wspinaczkowy Revol.



Cauchy był również przewodnikiem górskim. Uczestniczył w wyprawach oraz pisał książki.

