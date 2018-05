Próbował ratować swojego psa. Tragiczna śmierć legendy motocrossu





Nie żyje Belg Eric Geboers. Pięciokrotny mistrz świata w motocrossie w latach 80. XX wieku utopił się w stawie, próbując ratować swojego psa - poinformowały belgijskie media.

Nie żyje dwukrotny mistrz olimpijski. Miał 56 lat 6 kwietnia zmarł... czytaj dalej » Do wypadku doszło w niedzielę około godzinie 22 w Mol na północy Belgii. 55-letni Geboers skoczył do wody ze swojej łodzi wypoczynkowej i prawdopodobnie zasłabł. Mimo podjętych natychmiast poszukiwań, jego ciało odnaleziono dopiero w poniedziałek nad ranem.

Monsieur 875

Był pierwszym zawodnikiem, który wywalczył tytuł mistrza świata w trzech klasach motocrossowych - 125, 250 i 500 ccm.

Zasłużył sobie tym na przydomek "Monsieur 875". Na najwyższym stopniu podium stawał pięciokrotnie między 1982 a 1990 rokiem, gdy w wieku 28 lat postanowił zakończyć karierę.

Później był menedżerem w ekipie Suzuki, gdzie pracował razem ze swoim bratem Sylvainem, wicemistrzem świata w klasie 250 ccm z 1969 roku.



