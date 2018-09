Kolejny coming out w sporcie. "Nienawidziłem siebie zdecydowanie za długo"





Dosyć miał życia w ukryciu, w nie swojej skórze. Amerykański golfista Tadd Fujikawa z otwartą przyłbicą ogłosił właśnie, że jest gejem. "Zdecydowanie za długo udawałem, ukrywałem się i nienawidziłem samego siebie - wyznał w mediach społecznościowych.

Wygrał sześć zawodowych turniejów. Mając zaledwie 15 lat, zakwalifikował się do US Open jako najmłodszy zawodnik w historii.



Teraz lat ma 27 i uznał, że czas najwyższy na publiczne powiedzenie prawy.

"Jestem gejem. Wielu z was na pewno już to wie. Nie oczekuję od wszystkich zrozumienia i akceptacji, ale proszę, bądźcie wystarczająco łaskawi, by nie narzucać swoich przekonań mnie lub komukolwiek ze środowiska LGBTQ. Mam nadzieję, że tym wpisem zainspiruję każdego do większej empatii i miłości do innych" - oświadczył Fujikawa w mediach społecznościowych.



Przyznał, że pod koniec ubiegłego roku miał depresję.



W świecie golfa jest pierwszym, który dokonał coming outu. W świecie sportu - nie.

"Nigdy nie będziecie tego żałować"

- Wyjdźcie, gdziekolwiek się ukrywacie, kimkolwiek jesteście. Gwarantuję, że nigdy nie będziecie tego żałować. Będziecie żałować tylko tego, że powiedzenie prawdy zajęło wam tak dużo czasu – zaapelowała pod koniec 2015 roku była gwiazda tenisa Martina Navratilova.



W 1981 roku w jednym z wywiadów wyznała, że jest osobą biseksualną. Poprosiła dziennikarza o wstrzymanie publikacji, aż gotowa będzie, by mówić o tym publicznie. Niedługo potem określiła siebie jako lesbijkę.



Navratilova zabrała też głos w sprawie koszykarza Jasona Collinsa. Mierzący 213 cm środkowy w roku 2013 ogłosił, że jest gejem. Uczynił to nie tylko jako pierwszy zawodnik NBA, ale jako pierwszy zawodnik z czterech profesjonalnych lig w USA.

Jednemu z ostatnich bastionów homofobii

Według Navratilovej jego postawa była przełomowa. Wyznaczył innym drogę. – Wyzwanie zostało rzucone jednemu z ostatnich bastionów homofobii – stwierdziła była tenisistka. – Ta decyzja Collinsa uratuje życie wielu ludziom. Nie przesadzam, jedna trzecia samobójstw wśród nastolatków spowodowana jest ich seksualnością.



Dlatego Fujikawa na swój krok zdecydował się w Międzynarodowym Dniu Zapobiegania Samobójstwom.



Coming outów jest w sporcie coraz więcej. Dwa miesiące temu dokonała go belgijska tenisistka Alison Van Uytvanck. Na wimbledońskiej trawie osiągnęła życiowy sukces, odprawiając w trzeciej rundzie Anett Kontaveit. Po piłce meczowej podbiegła do trybuny, gdzie dostała buziaka od swojej dziewczyny Greet Minnen, też tenisistki. - Nie powinnyśmy się wstydzić naszej miłości - stwierdziła 24-letnia Van Uytvanck.

