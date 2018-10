Trafił piłką kibickę, ta straciła wzrok. "Najgorszy dzień w moim życiu"





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Do tragedii doszło w Pucharze Rydera

- Poczułem rozpacz, zrobiło mi się niedobrze - przyznał golfista Brooks Koepka, dzień po tym, gdy dowiedział się, że swoim niefortunnym uderzeniem oślepił kobietę. Corine Remande postanowiła, że w związku z wypadkiem pozwie do sądu organizatorów imprezy.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu podczas rozgrywanego pod Paryżem Pucharu Rydera. Najpierw informowano, że 49-latka poważniej nie ucierpiała. Kilka dni później okazało się, że obrażenia są kolosalne.

Popłynęła na 20-metrowej fali. Pierwsza taka kobieta Popłynąć po... czytaj dalej » - Doktor od razu powiedział mojemu mężowi, że na to oko widzieć już nie będę - wspomina Remande.

Gdy fatalne wieści dotarły do zawodnika, ten był już w Szkocji, gdzie przygotowywał się do kolejnej imprezy.

"Pomyślałem: co się dzieje?"

- Nie doświadczyłem wielu tragedii, więc mogę mówić, że jestem szczęściarzem. Ten dzień był chyba najgorszy w moim życiu. W mediach społecznościowych popularny nie jestem i kiedy zobaczyłem siedem nieodebranych połączeń i 25 wiadomości, pomyślałem: co się dzieje? Kiedy dotarło do mnie, co się stało, poczułem rozpacz i zrobiło mi się niedobrze. To naprawdę mną wstrząsnęło - przyznał Koepka.

Amerykanin od razu wystosował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym raz jeszcze przeprosił Remande.

"Kontaktowałem się jej rodziną, żeby przekazać szczerze wyrazy współczucia. Moje myśli są z nimi. Poprosiłem, żeby informowali mnie o stanie zdrowia pani Remande" - napisał na Twitterze.



Corine Remande, the spectator who lost sight in one eye after being hit by a shot from golfer Brooks Koepka at the Ryder Cup, said she could have died from her injuries. pic.twitter.com/NZs5pvQrlQ — James Daspit (@treasurecolecto) 4 października 2018





"Nie wydali ostrzeżenia"

49-latka nie ma do golfisty pretensji. Winą obarcza organizatorów. Zarzuca im między innymi, że "nie utrzymywali z nią kontaktu", gdy trafiła do szpitala. Utrzymuje też, że kiedy piłka leciała w kierunku tłumu, ci "nie wydali żadnego ostrzeżenia".

Rzecznik Ryder Cup zarzutu odpiera. - Byliśmy w kontakcie z rodziną, począwszy od leczenia po wsparcie dotyczące transportu z Paryża do Lyonu. Będziemy nadal pomagać, tak długo, jak będzie to potrzebne - zapewnił na łamach BBC.

Remande zapowiedziała, że organizatorów poda do sądu i będzie ubiegać się o odszkodowanie, które "pomoże jej pokryć koszty leczenia". - Wspaniale jest być na polu golfowym i oglądać z bliska zawodników. Mam nadzieję, że mój wypadek poprawi bezpieczeństwo kibiców na takich imprezach - dodała.