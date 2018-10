Kobieta uderzona piłką golfową straciła wzrok w prawym oku





Kobieta trafiona piłką przez słynnego amerykańskiego golfistę Brooksa Koepka straciła wzrok w prawym oku - podaje agencja AFP. Poszkodowana nie wyklucza, że będzie domagać się odszkodowania od organizatorów.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na polu golfowym pod Paryżem podczas popularnego Pucharu Rydera. Na piątym dołku Koepka uderzył piłkę tak niefortunnie, że ta poszybowała w kierunku kibiców. Stojąca wśród nich kobieta została trafiona w głowę.

Poszkodowana zaczęła krwawić, pomocy udzielono jej na miejscu, potem trafiła do szpitala.

Niespodziewane komplikacje

Polacy rządzą w powietrzu. Zaczęli w Bernie, wylądowali pod Grunwaldem Po 35 latach... czytaj dalej » Początkowo informowano, że nie doznała żadnych poważnych obrażeń. Najnowsze wiadomości są jednak niepokojące. Jak podała we wtorek agencja AFP, cytująca 49-latkę, doszło u niej do poważnych komplikacji.

- Kiedy piłka uderzyła mnie w twarz, nawet tego nie poczułam, zorientowałam się dopiero, gdy zobaczyłam krew. Zdjęcie wykonane w szpitalu potwierdziło pęknięcie prawego oczodołu i eksplozję gałki ocznej. Lekarze powiedzieli mi, że straciłam w tym oku wszelkie funkcje - powiedziała Corine Remande.

Kobieta obarcza winą organizatorów. Zarzuca im, że "nie utrzymywali z nią kontaktu", gdy trafiła do szpitala. Ma również pretensje, że kiedy piłka leciała w kierunku tłumu, "nie wydano żadnego ostrzeżenia". Teraz zastanawia się, czy nie wystąpić drogę prawną, ubiegając się o odszkodowanie, które pozwoliłoby jej "pokryć koszty leczenia".

Będą pomagać

Do sprawy na łamach BBC odniósł się rzecznik Ryder Cup. - Byliśmy w kontakcie z rodziną, począwszy od leczenia po wsparcie dotyczące transportu z Paryża do Lyonu. Będziemy nadal pomagać, tak długo, jak będzie to potrzebne - zapewnił.

- Tego typu rzeczy przytrafiają się niezwykle rzadko. Mogę potwierdzić, że ostrzeżenie (Fore! - przyp. red) było kilkukrotnie głośno wykrzykiwane. Wiadomo jednak, że będąc w tłumie trudno dostrzec gdzie i kiedy spadnie piłka - dodał.

Puchar Rydera to starcie golfistów z Europy i USA. Mecz z racji długiej tradycji, sięgającej lat 20. poprzedniego wieku, elektryzuje nie tylko świat golfa. W Paryżu odbyła się już jego 42. edycja.

Dostała rękawiczkę

Według relacji świadków, Koepka był wstrząśnięty wypadkiem. Sam później wyznał, że czuł się okropnie. - Na jej twarzy było sporo krwi. Wyglądało jakby została trafiona prosto w oko. Mam nadzieję, że nie straciła wzroku lub się nie pogorszył - niepokoił się zaraz po zdarzeniu.



28-letni utytułowany golfista, zwycięzca tegorocznych turniejów US Open oraz US PGA, w ramach przeprosin podarował kobiecie swoją rękawiczkę, której używa w czasie gry. Osobiście ją podpisał.