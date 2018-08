Kawęcki nie obronił tytułu. Rosjanin poza zasięgiem





Radosław Kawęcki czasem 1.56,07 wywalczył srebrny medal pływackich mistrzostw Europy w Glasgow na dystansie 200 m stylem grzbietowym. Zwyciężył Rosjanin Jewgienij Ryłow - 1.53,36, trzeci był Włoch Matteo Restivo - 1.56,29.

Polka o włos od medalu. Zabrakło 0,04 sekundy Zaledwie 0,04 s... czytaj dalej » Blisko 27-letni Kawęcki złote medale w tej konkurencji zdobywał na trzech poprzednich mistrzostwach Starego Kontynentu. Tym razem młodszy o pięć lat Ryłow był jednak poza zasięgiem. Wynik 1.53,36 jest rekordem Europy.

Troje w finałach

To drugi medal dla Polski w tej imprezie. Wcześniej brązowy zdobyła męska sztafeta 4x100 stylem dowolnym. Szanse na kolejne będą w czwartek, ostatnim dniu mistrzostw - do finałów awansowało troje Polaków.



Najlepiej spisał się Konrad Czerniak, który na 100 m stylem motylkowym osiągnął trzeci rezultat - 51,74. 29-letni puławianin dwa lata temu w tej konkurencji zdobył srebrny medal.



Z piątym wynikiem do finału 50 m kraulem awansował Paweł Juraszek (21,67), a z siódmym do decydującego wyścigu na 50 m stylem motylkowym dostała się Anna Dowgiert (26,14).

