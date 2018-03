Rejs narodowy za miliony, by sławić imię Polski





Przez dwa lata - żeglując po morzach całego świata - jacht w biało-czerwonych barwach świętować będzie 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Za tę akcję promocyjną "Polska 100" zapłaci - pieniędzmi także z naszej kieszeni - Polska Fundacja Narodowa.

Mają wyruszyć w czerwcu br., wrócą w roku 2020, w 100. rocznicę zaślubin ojczyzny z morzem. W podróży dookoła świata odwiedzą pięć kontynentów, zawitają do stu portów. "Pokład polskiego jachtu będzie miejscem spotkań i okazją do przeżycia niezapomnianych emocji i wrażeń" - czytamy na stronie internetowej Polskiej Fundacji Narodowej, która finansuje morską przygodę w ramach projektu "Polska100".



Mateusz Kusznierewicz, który zostanie kapitanem jachtu, oraz jego załoga - jak świat długi i szeroki sławić mają imię Polski. PFN zapowiada, że na brzegach organizowane będą wydarzenia promujące polskie sukcesy, kulturę, przedsiębiorczość i innowacje.

Po rejsie do Akademii

Polska załoga na mecie Sydney-Hobart. "Wstydu chyba nie przynieśliśmy" Po trzech dniach... czytaj dalej » Na razie jacht stoi we francuskiej stoczni Les Marines de Cogolin, gdzie przechodzi remont i zmienia barwy na biało-czerwone.

Według "Gazety Wyborczej" PFN kupiła go bez przetargu. Nazywał się "SFS II", zbudowany został w roku 2011 i startował w prestiżowych regatach, między innymi w Volvo Ocean Race.

Ile kosztował? - Precyzyjnie kwoty nie mogę podać, bo trwają prace, więc koszty wciąż są generowane. Na pewno zmieszczą się w granicach 800 tysięcy - 1,2 miliona euro. Szczegóły ujawnimy za 2-3 tygodnie - odpowiedział na pytania tvn24.pl Paweł Prus, rzecznik projektu "Polska 100".

Według "Wyborczej" bliźniacza jednostka o nazwie "Giacomo" została sprzedana w ubiegłym roku za 1,25 miliona euro, czyli około 5,25 miliona złotych. Anonimowi żeglarze, z którymi rozmawiali dziennikarze, całe przedsięwzięcie oszacowali na blisko 20 milionów złotych.

Z tymi wyliczeniami nie zgodził się rzecznik Prus. - Budżet roczny wyniesie około 3 miliony złotych. Jeżeli rejs potrwa do grudnia roku 2020, choć powinien zakończyć się nieco wcześniej, to i tak zamkniemy się w 9 milionach - przyznał.

Z kolei Mateusz Kusznierewicz wyjaśnił nam wczoraj, że w podawanej kwocie 9 milionów złotych nie ma kosztu jachtu, czyli około 5 milionów złotych.

Po rejsie jacht ma zostać przekazany do Akademii Morskiej w Szczecinie.

Ryby i ptaki posłanki Pawłowicz

Pomysł nie spodobał się niektórym politykom Prawa i Sprawiedliwości. "NIE - dla opłacenia przez PFN /20 mln zł/ podróży jachtem dookoła świata panu M.Kusznierewiczowi ! "Promocja Polski" na oceanach ?! Cwaniactwo. To ryby i ptaki mają poznawać Polskę w czasie tego rejsu ? Niech pryw. sponsorzy "przytulą" żeglarza" - napisała w mediach społecznościowych posłanka Krystyna Pawłowicz.



O "ryby" i "ptaki", o których wspomina Pawłowicz, zapytaliśmy Kusznierewicza. - To jest misja dla Polski i Polaków. Podporządkujemy jej trzy lata naszego życia. Nie ptaszki i rybki nam w głowach, a historia, tradycja, rozwój gospodarczy i dorobek kraju, o których będziemy opowiadać, promując Polskę - odparł mistrz olimpijski w żeglarstwie.

- W każdym wywiadzie prostuję, że roczny budżet projektu Polska100 wynosi 3 miliony złotych. Jestem profesjonalistą. Zarówno ja, jak i każdy z członków załogi podchodzi do tego zadania od samego początku bardzo poważnie. To będzie prawdziwa reprezentacja kraju złożona ze znakomitych żeglarzy i żeglarek - dodał.



W portach, do których będą zawijać, mają powstawać biało-czerwone miasteczka. Zapraszani będą Polonusi, ważni przedstawiciele lokalnej społeczności, szkolna młodzież i media. - Opowiemy im o naszej historii, walce o niepodległość i rozwoju gospodarczym. Zachęcimy do odwiedzenia Polski. Wszystko przy współudziale placówek dyplomatycznych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które jest partnerem akcji. Ten jacht będzie wspaniałą wizytówką Polski - zapewnił Kusznierewicz.

"Kokosy to nie będą"

Międzynarodowy sukces kampanii Polskiej Fundacji Narodowej? Sprawdzamy dane Polska Fundacja... czytaj dalej » Zapytaliśmy również o kwestię wynagrodzenia członków załogi, którzy będą brać udział w tak długiej podróży. - Tak, załoga będzie otrzymywać wynagrodzenie dziennie, zrezygnowali przecież na czas rejsu ze swojej pracy zarobkowej - tłumaczył mistrz olimpijski. - Kokosy to nie będą - dodał. - Stawka dzienna zależeć będzie od doświadczenia załoganta. Podawanie szczegółów byłoby nie fair wobec uczestników rejsu. Ja nie mam szczególnej umowy, będę traktowany jak każdy - mówił.

Kusznierewicz przyznał jednocześnie, że na jachcie "będzie rotacja", w której "koszty wliczone są i bilety lotnicze". - Rotacja na łódce odbywać się będzie tak, by na dany odcinek, czy to będzie akurat rejs z portu A do portu B, czy regaty, dobierani byli najodpowiedniejsi ludzie - tłumaczył.

- Stałymi członkami wyprawy, przez cały czas, będzie 12 osób. Ja prawdopodobnie opuszczę etap z Rio do Kapsztadu, bo planujemy wtedy imprezę promującą "Polska100" w kraju - wyjaśnił kapitan.

Czy trzy miliony złotych rocznie to nie za skromnie w dziedzinie tak drogiej jak żeglarstwo? - Cieszę się na to pytanie, skoro tak wiele osób wskazało, że to bardzo wysoki budżet - odparł Kusznierewicz. - Ale jak na polski projekt sportowy o międzynarodowym zasięgu jest i tak dużo mniejszy od na przykład rajdowców z Dakaru - podkreślał. - Jest optymalnie skalkulowany, przemyślany został każdy wydatek. Możemy liczyć na tyle i koniec.

Źródło: Mateusz Kusznierewicz/Instagram Mateusz Kusznierewicz jest dwukrotnym medalistą olimpijskim

Ryzyko jest ogromne

Promocja Polski w portach to tylko jeden cel rejsu. Drugim jest rozsławienie kraju poprzez sport.

W tym celu biało-czerwony jacht ma wystartować w regatach żeglarskiego Wielkiego Szlema, czyli słynnych klasykach: Sydney-Hobart, Fastnet, Newport-Bermuda czy Middle Sea Race.

Kusznierewicz z załogą opłyną świat. W setną rocznicę odzyskania niepodległości Przepłynąć 40... czytaj dalej » Kusznierewicz medale olimpijskie zdobywał w klasie Finn, czyli na jachcie mniejszym od "STS II", należącym do klasy Volvo Open 70. Zapewnia jednak, że to nie problem. - Od kilku lat żegluję tylko na dużych jednostkach. Rok temu w słynnych regatach Fastnet byłem skipperem takiej wielkości jachtu, jakim teraz będziemy płynąć. Na 400 uczestników zajęliśmy 24. miejsce - wyjaśniał.

- I to nie jest tak, że płynie tylko Kusznierewicz. W załodze "Polska100" będą Zbyszek Gutkowski, Jarek Kaczorowski, Grzegorz Baranowski i wielu innych bardzo doświadczonych polskich żeglarzy - przekonywał.

Zapytaliśmy o te plany Karola Jabłońskiego, zawodowego sternika regatowego, który płynął w słynnym Pucharze Ameryki. - Nie znam składu załogi, ale z tego, co wiem, ci prawdziwi zawodowcy tam nie zaistnieją - odpowiedział Jabłoński, pytany, czy jego zdaniem ekipa biało-czerwonego jachtu nie stawia sobie zbyt ambitnych celów. - A ryzyko w żeglowaniu oceanicznym jest olbrzymie, Mateusz na pewno zdaje sobie z tego sprawę - dodał.

Na informację, że Kusznierewiczowi towarzyszyć będą Gutkowski, Kaczorowski i Baranowski, Jabłoński odpowiedział. - OK, to jest trzech. Grzegorz był nawet moim załogantem. A reszta? Oby dopłynęli do Australii w takim stanie, by jacht nadawał się do rywalizacji w regatach. Jak każda maszyna potrzebuje napraw serwisowych, każda godzina spędzona na wodzie oznacza olbrzymie koszty. Ja to widzę bardziej jako akcję promocyjną, a nie sportową. W walce z tymi najlepszymi nie mają żadnych szans, ważne, by ten projekt wyszkolił dobrych żeglarzy - podkreślił.

"Ambasador Niepodległości" przepadł

Pobili rekord, stracili zwycięstwo. Sędziowie uznali protest Wielkie... czytaj dalej » Przemysław Tarnacki, który w grudniu 2017 roku dowodził 28-osobową polską załogą i na mecie regat z Sydney do Hobart był 36., nie krył radości, bo dopłynęli w "jednym kawałku". Koszty żeglarstwa regatowego porównywał zaś do palenia w kominku plikiem banknotów.

"Polska 100" żyje z pieniędzy Polskiej Fundacji Narodowej, której kasę zasila 17 spółek skarbu państwa (we wrześniu 2017 stan budżetu wyniósł 185 milionów złotych). Jej prezesem jest Cezary Jurkiewicz, działacz Klubów "Gazety Polskiej", szef klubu radnych PiS w Warszawie i komendant straży porządkowej ochraniającej miesięcznice smoleńskie. Jego zastępca to Maciej Świrski, o którym "Gazeta Wyborcza" pisze, że jest protegowanym wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego, założycielem Reduty Dobrego Imienia i konsultantem najnowszej wersji ustawy o IPN. Fundacja zasłynęła między innymi wydaniem 8 milionów złotych na kampanię "Sprawiedliwe Sądy".

Koniec z sądami, teraz żeglarstwo. Nowa kampania Polskiej Fundacji Narodowej Polska Fundacja... czytaj dalej » Jak podaje "GW", w czerwcu 2017 roku z zarządem fundacji spotkał się Roman Paszke, doświadczony żeglarz, kapitan katamaranu "Gemini". Rzucił wówczas pomysł projektu rocznicowego "Ambasador Niepodległości", trzyletni budżet zamierzając zamknąć w około 6 milionach złotych. Wysłuchano go i nikt się potem z PFN w tej sprawie nie odezwał.

Chętnych do uczczenia stulecia niepodległości było więcej. - Z tego, co wiem, pierwszy zgłosił się do PFN armator jachtu "Kapitan Borchardt", był też Zbyszek Gutkowski i dwa inne podmioty - wyjaśniał Kusznierewicz.

- My, w grupie polskich żeglarzy morskich i oceanicznych, narodowy rejs wymyśliliśmy w listopadzie 2015. Od roku 2016 staraliśmy się tą ideą zainteresować najróżniejsze firmy - i krajowe, i zagraniczne. Zwróciliśmy się także do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo wydawało się naturalnym kierunkiem, skoro chcieliśmy uczcić 100-lecie niepodległości - tłumaczył olimpijski medalista. - Polacy ważne dla państwowości wydarzenia od dawna podkreślali takimi rejsami. Wtedy, w 2016, w ministerstwie usłyszeliśmy "podoba nam się ten projekt, ale jako ministerstwo nie mamy możliwości go zrealizować" - przyznał.

Źródło: polska100.org Wizualizacja jachtu, który ruszy w rejs. Można spodziewać się jeszcze kilku zmian

Z Iskrą Bożego Miłosierdzia na pokładzie

Z szefami PFN żeglarze spotkali się w czerwcu 2017 roku. Projekt "Polska 100" został zaakceptowany. Dlaczego postawiono na Kusznierewicza? - Wiem, że wnioski były rozpatrywane pod wieloma względami. Istotne były względy promocyjne, edukacyjne, kto jest lub będzie właścicielem jachtu, liczbę i płeć załogi, pomysł na trasę, rodzaj jachtu, prawo do startu w słynnych regatach Sydney-Hobart. Dla nas cel sportowy ważny był od początku, dla PFN też - wyjaśniał Kusznierewicz. - Stąd wybór padł na jacht klasy Volvo Open 70. My na pokład zabierzemy od 18 do 20 załogantów, w składzie są dwie bardzo doświadczone żeglarki i młodzi żeglarze, bo edukacja stanowiła jedno z naszych założeń. Młodzi, czyli około 25-letni, co w żeglarstwie oceanicznym oznacza początek kariery - podkreślił.

Finansowane przez PFN przedsięwzięcie nie jest jedynym rocznicowym na morzu. W "Rejs Niepodległości" - pod patronatem premiera - wyruszy "Dar Młodzieży". Wypłynie z Gdyni w świat z Iskrą Bożego Miłosierdzia na pokładzie - symbolem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016. W styczniu 2019 roku żaglowiec pod polską banderą ma przybić do Panamy, gdzie nastąpi uroczyste przekazanie Iskry gospodarzom kolejnych Światowych Dni Młodzieży.