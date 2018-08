Przyznał się do błędu, oddał medal





Eivind Vold zdobył brązowy medal, którego się zrzekł

Kajakarz Eivind Vold udowodnił, że wie, co to fair play. Norweg przyznał się do błędu w wyścigu finałowym na 5000 metrów i zrzekł się medalu mistrzostw świata za trzecie miejsce na rzecz Hiszpana Javiera Hernanza. "Gratuluję ci i dziękuję tym, którzy już mi gratulowali" - ogłosił krótko cieszący się z brąz sportowiec.

Wyścig rozegrał się w niedzielę w trakcie mistrzostw w portugalskim Montemor. Wygrał reprezentant gospodarzy Fernando Pimenta, drugi był Rene Poulsen z Danii, a Vold zajął trzecie miejsce. Hernanz był czwarty.

Płynął także Polak Bartosz Stabno, ale jego zdyskwalifikowano.

Norweg przyznał się do błędu

Pierwotny skład podium. Triumfuje Pimenta, gratulują mu Poulsen i Vold (pierwszy z prawej)

Początkowo dyskwalifikację nałożono także na Volda, ale on za pośrednictwem Norweskiej Federacji Kajakowej złożył odwołanie, które uznano.

"Najpierw mnie zdyskwalifikowano, ale sędziowie zmienili decyzję i przyznali mi medal powtórnie" - przyznał Norweg w liście opublikowanym w mediach społecznościowych.



Wkrótce kajakarz miał się zreflektować. Zorientował się, że faktycznie doszło do błędu i nie ominął boi na ostatnim nawrocie tak jak powinien. "Po obejrzeniu zapisu wideo z wyścigu odkryłem, że sędziowie mieli rację za pierwszym razem, kiedy w ferworze walki nie zauważyłem boi" - potwierdził.

Medal należy się komu innemu

Poinformował też, że skierował odpowiednie pismo do Międzynarodowej Federacji Kajakowej, w którym opisał całą sytuację i zrzekł się medalu.



"Medal należy się Javierowi. Gratuluję ci i dziękuję tym, którzy już mi gratulowali" - napisał Norweg.



Rodzimy związek kajakowy jest dumny z decyzji Volda. - Owszem, tracimy długo oczekiwany medal, ale cieszymy się, że Eivind wiedział, co należy zrobić w takiej sytuacji - ogłosił szef federacji Eirik Veras Larsen.



Norwegowie również przeprosili Hernanza, że nie dane mu było stać na podium i odebrać medal w obecności hiszpańskich kibiców.



Międzynarodowa Federacja Kajakowa jeszcze nie podjęła decyzji o odebraniu krążka Norwegowi i przekazaniu go reprezentantowi Hiszpanii.