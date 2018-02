Urubko z Bieleckim sprawdzili drogę i schodzą. "Atak na pewno nie w lutym"





Adam Bielecki i Denis Urubko są po dwóch nocach na wysokości 7200 metrów nad poziomem morza. Nawet weszli wyżej, ale od rana schodzą do bazy. - Tam, na górze, czeka nas mnóstwo pracy - ocenił kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki. Wykluczył atak szczytowy w tym miesiącu.

Bielecki i Urubko dotarli w środę do wysokości 7411 metrów i zaczęli odwrót.

- Tak się robi, że po biwaku trzeba wyjść wyżej i sprawdzić, jak wygląda droga. Okazało się, że do tak zwanego ramienia droga jest otwarta, ale czeka nas tam mnóstwo pracy - ocenił na antenie TVN24 kierownik wyprawy.

Teren w tamtym rejonie trzeba zabezpieczyć linami poręczowymi, które ułatwią wspinaczkę, a następnie zejście.

Oglądaj Wideo: tvn24 Bielecki i Urubko schodzą do bazy pod K2

Wielicki przyznał, że jeszcze nie wiadomo, w którym miejscu stanie obóz trzeci. Być może będzie nim namiot, w którym nocowali Bielecki i Urubko. W grę wchodzi przeniesienie go wyżej o dwieście, trzysta metrów.

- Chwilowo to obóz trzeci. Nie wiem, czy ktoś będzie starał się go podnosić. Być może tak. Będą wychodziły tam następne zespoły, być może podniosą go wyżej. Tak byłoby lepiej, bo wtedy będzie łatwiejszy teren w kierunku szczytu. Wszystko zależy od pogody i siły zespołu - wyjaśnił.

Decyzja zapadnie, gdy dwójka wspinaczy dotrze do bazy.

Źródło: tvn24 Bielecki i Urubko w drodze do bazy

Co z atakiem szczytowym? Wielicki powtórzył to, co we wtorek wieczorem przyznał już Janusz Majer, szef komitetu organizacyjnego wyprawy.

Próba dotarcia na wierzchołek K2, niezdobyty zimą ośmiotysięcznik, najprędzej odbędzie się na początku marcu. Dopiero wtedy jest szansa na szersze okno pogodowe.

- Są różne wersje, zależą od prognostów. Trudno planować, ale myślę, że na pewno nie w lutym. Chyba nie mamy szans na taki atak w tym miesiącu - stwierdził Wielicki.

Polska wyprawa czas na dokonanie historycznego wyczynu ma do 20 marca, kiedy kończy się kalendarzowa zima.

Źródło: Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020 im. Artura Hajzera Jeszcze nikt nie zdobył zimą K2