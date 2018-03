Polka znów mistrzynią Europy. "Trudniej niż rok temu"





Foto: Schreyer/imago/Schreyer/EAST NEWS Joanna Łochowska zdominowała konkurencję

Joanna Łochowska uzyskała 196 kg w dwuboju i zdobyła złoty medal w kategorii 53 kg w mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów, które odbywają się na pomoście w Bukareszcie. Polka obroniła tytuł wywalczony rok temu w Splicie.

Drugie miejsce zajęła Włoszka Jennifer Lombardo - 191 kg, a trzecie jej rodaczka Giorgia Russo - 186 kg. To 39. medal wywalczony przez Polskę w ME w rywalizacji kobiet, a dziesiąty złoty.

Wzięła wszystko

Łochowska wróci do Polski z trzema złotymi medalami, gdyż oprócz zwycięstwa w dwuboju triumfowała także w bojach - rwaniu i podrzucie.



Zawodniczka z Zielonej Góry prowadziła po rwaniu, w którym zaliczyła dwa podejścia - do 85 i 88 kg. W trzecim zaatakowała rekord Polski 90 kg, ale próbę spaliła. Polka miała cztery kilogramy przewagi nad drugą Lombardi i pięć nad Francuzką Manon Lorentz.

Przypieczętowała zwycięstwo

W podrzucie Łochowska także była najlepsza. W pierwszym podejściu uzyskała 105 kg, a w drugim spaliła 108 kg. Pomimo tego tytuł miała już zapewniony, gdyż rywalki wcześniej zakończyły swoje boje. Jednak z trzeciego podejścia nie zrezygnowała. Sztanga ważąca 108 kg "czysto" znalazła się w powietrzu, czym przypieczętowała zwycięstwo.



Polka o dwa kilogramy poprawiła swoje wyniki ze Splitu zarówno w rwaniu, jak i podrzucie.

Myśli o Tokio

Rok temu w Splicie do zwycięstwa potrzebne było 192 kg w dwuboju, w Bukareszcie złoty medal został "wyceniony" na 196.



- Tegoroczne zawody były trudniejsze niż rok temu, rywalki były chyba lepiej przygotowane. Jestem oczywiście zadowolona z rezultatu i obronienia tytułu. Teraz najważniejsze będą jednak przygotowania do turniejów kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich w 2020 roku w Tokio - powiedziała Łochowska po dekoracji medalowej.



Wyniki w kat. 53 kg:



1. Joanna Łochowska (Polska) 196 (88+108)

2. Jennifer Lombardo (Włochy) 191 (84+107)

3. Giorgia Russo (Włochy) 186 (80+106)

4. Manon Lorentz (Francja) 182 (83+99)

5. Atenery Hernandez (Hiszpania) 181 (81+100)

6. Sarah Ovsthus (Norwegia) 178 (79+99)