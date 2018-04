Jędrzejczyk chce rewanżu. "Wróciłam po mój pas"





Foto: AP/EAST NEWS | Video: Artur Węgrzynowicz / Artur Węgrzynowicz Joanna Jędrzejczyk spróbuje zrewanżować się Rose Namajunas

W nocy z soboty na niedzielę w Barclay's Center na Brooklynie dojdzie do rewanżowej walki pomiędzy byłą mistrzynią wagi słomkowej UFC Joanną Jędrzejczyk oraz aktualną posiadaczką pasa Rose Namajunas. - Wróciłam po mój pas. Zabieram go do kraju - zapowiedziała Polka.

Pięć miesięcy temu na spotkaniu twarzą w twarz po konferencji prasowej przed UFC 217 Jędrzejczyk w swoim stylu dotknęła pięścią nosa Namajunas mówiąc: Nigdy nie walczyłaś z kimś takim jak ja. Zabiorę ci duszę. Nic nie wiesz o byciu mistrzynią. Kilka dni później Amerykanka, która podczas tej konfrontacji odmawiała "Ojcze Nasz", weszła do oktagonu w nowojorskiej Madison Square Garden i nie tylko nie dała sobie zabrać duszy, ale i odebrała Polce mistrzowski pas.



"Dumna i wyróżniona". Jędrzejczyk pobiegła z ogniem olimpijskim Zawodniczka... czytaj dalej » Przed starciem mało kto stawiał na wygraną ostrzyżonej na zapałkę 25-latki, a w to, że rozstrzygnie pojedynek w pierwszej rundzie przez nokaut nie wierzył chyba nikt. A jednak - w trzeciej minucie i trzeciej sekundzie pierwszej odsłony niepokonana do tej pory w zawodowej karierze Jędrzejczyk padła na deski i wobec nieustannego gradu ciosów Namajunas oraz odklepania sędzia zakończył walkę.

Wygrywało wszystko

Wcześniej Polki nie pokonał nikt, a próbowało 13 - z Claudią Gadelhą walczyła dwukrotnie - zawodniczek. Była na samym szczycie, miała status niekwestionowanej gwiazdy. Pięciokrotnie udanie broniła pasa wagi słomkowej, który wywalczyła 14 marca 2015, pokonując w Dallas Carlę Esparzę. Jako mistrzyni za samo wejście do klatki inkasowała ponad 100 tys. dolarów, a do tego dochodziły bonusy za zwycięstwa (kolejne 100-115 tys. dol) i 40 tys. od sponsora dostarczającego sprzęt sportowy. 8 lipca 2016 po efektownej wygranej w rewanżu z Gadelhą otrzymała także 50 tys. dolarów za "walkę wieczoru" i wyjechała z Las Vegas bogatsza o 300 tys. dol.



To wszystko sprawiło, że Polka była coraz bardziej pewna siebie. Otwarcie mówiła, że chce zakończyć karierę bez porażki i wejść dzięki temu do grona prawdziwych legend. Przed każdą walką starała się "zniszczyć" przeciwniczki werbalnie, a potem pokonać w oktagonie. I wszystko szło zgodnie z jej planem, aż do pojedynku z cichą, spokojną i nieco oderwaną od rzeczywistości Namajunas, która stoczyła w karierze zaledwie dziewięć walk i w aż trzech musiała uznać wyższość rywalek. Jako ostatnia pokonała ją Karolina Kowalkiewicz 30 lipca 2016 podczas gali UFC w Atlancie.

Fanka Chopina

Namajunas ma litewskie korzenie. Jej dziadek 80 lat temu był mistrzem kraju w zapasach. Jest skromna, nie szuka poklasku, błysku reflektorów. Gra na pianinie, a jej ulubionym kompozytorem jest Chopin. W podstawówce mówiła, że chce być rolnikiem, dziś uprawia warzywa i zioła, a na Instagramie promuje Growing Power - ostatnią działającą w rodzinnym Millwaukee farmę. Oprócz agrokultury wspiera także organizacje pomagające ludziom zmagającym się z problemami psychicznymi. Dorastanie w trudnym środowisku sprawiło, że zakochała się w sztukach walki. Ta miłość jest odwzajemniona, bo w nocy z soboty na niedzielę Rose po raz pierwszy stanie do walki w obronie mistrzowskiego pasa.



Nie ma przyjaźni między Polkami. Joanna pobita, Karolina pogratulowała Amerykance Najlepsze polskie... czytaj dalej » Będzie to dla niej zupełnie nowe doświadczenie, ale jej plan na walkę jest wciąż prosty - uderzyć w twarz, położyć na plecy i udusić. Dokładnie w ten sposób rozprawiła się z pięcioma ze swoich poprzednich rywalek, dzięki czemu zyskała miano specjalistki od grapplingu. Dlatego właśnie wygrana z Jędrzejczyk przez nokaut zszokowała środowisko sztuk walki. Teraz wejdzie do oktagonu jako faworytka - nieznaczna według bukmacherów i całkiem wyraźna zdaniem fanów i fachowców od MMA.

Inne podejście Jędrzejczyk

Dan Hardy, były zawodnik, obecnie komentator UFC, uważa, że obie zawodniczki będą świetnie przygotowane, ale znowu o wszystkim zadecyduje dyspozycja psychiczna. - Przed pierwszą walką Rose była jak skała i to skruszyło pewność siebie Jędrzejczyk. Teraz nie musi się puszyć i zastraszać, bo wie, że na Rose to nie działa - zaznaczył.



Miał rację. Polka w tygodniu poprzedzającym walkę była daleka od agresywnego, buńczucznego wizerunku sprzed pięciu miesięcy. Wciąż pewna siebie, ale jakby skromniejsza, skupiona na wyznaczonym celu. Przeszłość odcięła, m.in. poprzez zwolnienie lekarza i dietetyka, z którymi współpracowała. Twierdziła, że drastyczne zrzucenie wagi na 14 godzin przed walką sprawiło, że nie była w oktagonie sobą. Tym razem podczas obozu przygotowawczego sama przygotowywała sobie posiłki, fizjoterapeutycznymi zadaniami obarczyła Kamila Iwańczyka z rodzinnego Olsztyna, a wagę 118 funtów osiągnęła 24 godziny przed oficjalnym ważeniem.



- Jestem gotowa. Nigdy nie przestałam być mistrzynią. Obiecuję, że pas pojedzie z powrotem do Polski - powiedziała po otwartym treningu.