Tuż przed ogłoszeniem werdyktu Joanna Jędrzejczyk wyglądała na pewną zwycięstwa. Po tym, jak okazało się, że to jej rywalka Rose Namajunas obroniła pas, Polka rozczarowana opuściła klatkę oktagonu. - Myślałam, że wygram niejednogłośną decyzją sędziów - stwierdziła potem.

Pięć miesięcy temu w nowojorskiej Madison Square Garden Namajunas odebrała Polce mistrzowski pas. W trzeciej minucie i trzeciej sekundzie pierwszej rundy niepokonana do tej pory w zawodowej karierze Jędrzejczyk padła na deski i wobec nieustannego gradu ciosów Amerykanki, której rodzina pochodzi z Litwy oraz odklepania sędzia zakończył walkę.

Początek rewanżowego pojedynku z 25-latką był wyrównany, jednak to rywalka zadała więcej celnych ciosów. Jędrzejczyk miała spore problemy, nie radziła sobie szczególnie w stójce.

Źródło: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images Jędrzejczyk chciała odebrać pas, ale nie udało się

Zawiedziona, ale dumna

Na 20 sekund przed końcem pojedynku rywalka sprowadziła "JJ" do parteru, co musiało mieć zasadniczy wpływ na końcową ocenę 25-minutowej walki. Sędziowie punktowali starcie 49-46, 49-46, 49-46.



#UFC223 official scorecard: Rose Namajunas def. Joanna Jedrzejczyk via Unanimous Decision (49-46, 49-46, 49-46) pic.twitter.com/IZiCVK83ie — Mike Fridley (@mikefridley) April 8, 2018





Przed ogłoszeniem werdyktu olsztynianka wyglądała na pewną wygranej. Gdy się dowiedziała, że to Namajunas obroniła tytuł, nie mogła się pogodzić z decyzją jurorów. Pokręciła nosem, odwróciła się, wymieniła kilka zdań z szefem UFC i opuściła oktagon.



Joanna Jedrzejczyk walking out of the cage after dropping a unanimous decision to Rose Namajunas #UFC223pic.twitter.com/m7FVrmjkhT — Jim Edwards (@MMA_Jim) April 8, 2018





- Kiedy usłyszałam, jak Bruce Buffer czytał punktację to myślałam, że wygram niejednogłośną decyzją sędziów. Kiedy usłyszałam różnicę w punktacji, to była dla mnie ogromna niespodzianka. Liczby nie kłamią - 132 trafionych ciosów z mojej strony, 83 od Namajunas. To jest odpowiedzią. Jeśli wiedziałabym, że będzie taka punktacja, to mogłabym zrobić więcej. Nigdy nie chcę zostawiać decyzji w rękach sędziów. Czułam, że wygrywam to starcie - powiedziała na konferencji prasowej oburzona Jędrzejczyk.

Sama jednak przyznała, że werdykt nie psuje jej nastroju. - Czuję się dobrze, jestem w dobrym humorze. Nie, tak jak ostatnio - zapewniła. Potwierdziły to fotografia i wpis, które zamieściła na Instagramie kilka godzin po walce. "Dziękuje Wam wszystkim za wsparcie! Jestem z siebie bardzo dumna" - napisała.

Źródło: Instagram/Jędrzejczyk Mimo porażki, Jędrzejczyk była z siebie dumna

Dla Polki była to druga porażka w karierze. Wcześniej nie pokonał jej nikt, a próbowało 13 - z Claudią Gadelhą walczyła dwukrotnie - zawodniczek. Była na samym szczycie, miała status niekwestionowanej gwiazdy. Pięciokrotnie udanie broniła pasa wagi słomkowej, który wywalczyła 14 marca 2015, pokonując w Dallas Carlę Esparzę.

Namajunas przed spotkaniami z Polką stoczyła w karierze zaledwie dziewięć walk i w aż trzech musiała uznać wyższość rywalek. Jako ostatnia pokonała ją Karolina Kowalkiewicz 30 lipca 2016 podczas gali UFC w Atlancie.