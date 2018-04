Nieudany rewanż Jędrzejczyk. Kluczowa akcja na koniec pojedynku





- Wróciłam po mój pas - zapowiadała przed rewanżową walką z Rose Namajunas była mistrzyni wagi słomkowej UFC Joanna Jędrzejczyk. Niestety, w sobotę nad ranem w Barclay's Center na Brooklynie Polka znów musiała uznać wyższość Amerykance litewskiego pochodzenia. Tym razem jednogłośną decyzją sędziów.

Pięć miesięcy temu na spotkaniu twarzą w twarz po konferencji prasowej przed UFC 217 Jędrzejczyk w swoim stylu dotknęła pięścią nosa Namajunas mówiąc: - Nigdy nie walczyłaś z kimś takim jak ja. Zabiorę ci duszę. Nic nie wiesz o byciu mistrzynią.

Kilka dni później Amerykanka, która podczas tej konfrontacji odmawiała "Ojcze Nasz", weszła do oktagonu w nowojorskiej Madison Square Garden i nie tylko nie dała sobie zabrać duszy, ale i odebrała Polce mistrzowski pas.

Dopadła ją w samej końcówce

Obie zawodniczki były bardzo aktywne na nogach, ale zaczęły ostrożnie. Pierwszą serię ciosów "JJ" zadała niemal po minucie. Celniej trafiała jednak jej rywalka. Olsztynianka nie mogła poradzić sobie w stójce z aktywną i agresywną Amerykanką. Przez większość pojedynku Polka musiała odczuwać mocne proste.

Wprawdzie od połowy ostatniej rundy Jędrzejczyk poderwała się do boju, zaczęła odzyskiwać przewagę, ale na 20 sekund przed końcem została sprowadzona do parteru. Z pewnością to jedyne obalenie w całej walce miało wpływ na ocenę ostatniej rundy w przez sędziów. Ci punktowali 49-46, 49-46, 49-46 na korzyść Namajunas. Amerykanka po 25 minutach dość wyrównanej walki obroniła tytuł mistrzowski UFC w kategorii słomkowej. Dla Jędrzejczyk była to druga porażka w karierze.

Źródło: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images Namajunas znowu lepsza od Jędrzejczyk

Druga walka o pas coraz bliżej

W dużo lepszym humorze galę UFC 223 w Nowym Jorku kończyła Karolina Kowalkiewicz. Polka pokonała po niejednogłośnej decyzji sędziów notowaną na 8. miejscu w rankingu kategorii słomkowej (52 kg) Amerykankę Felice Herrig. Dzięki tej wygranej, Polka zbliżyła się do walki o tytuł w tej kategorii.