By wywalczyć o igrzyska, posunął się do brudnej metody

W grę wchodziła rywalizacja o wyjazd na igrzyska olimpijskie. Japoński kajakarz Yasuhiro Suzuki bardzo chciał jechać do Tokio za dwa lata, ale najwyraźniej nie bardzo wierzył w swoje umiejętności. Udał się po inne rozwiązanie: osłabienie głównego konkurenta przez dodanie mu do napoju środka dopingującego. Nie uszło mu to na sucho.