Pierwsza taka mistrzyni, Hiszpania pęka z dumy. "Oh, Carol"





Foto: EPA/NING YU | Video: PAP/EPA Carolina Marin triumfuje

Od niedzieli Hiszpania ma nową bohaterkę. Jest nią Carolina Marin, która zwycięstwem w finale gry pojedynczej została pierwszą badmintonistką w historii z trzema mistrzostwami świata na koncie.

W meczu finałowym w chińskim Nankinie Marin wygrała - podobnie jak w spotkaniu o złoto igrzysk w Rio de Janeiro - z Pusarlą Sindhu z Indii 2:0 (21:19, 21:10).

"Gigant"

- To złoto jest wyjątkowe z powodu trudnych momentów przez które musiałam przejść - powiedziała 25-letnia zawodniczka, która poprzednio zwyciężała w 2014 i 2015 roku. Wygrać trzy razy w finale mistrzostw świata nie udało się wcześniej żadnej badmintonistce.

Źródło: EPA/Liusong Carolina Marin w akcji

Nic dziwnego, że jej złoto to temat numer jeden w Hiszpanii. "Carolina jest już legendą" - głosi w poniedziałek "AS". Ciekawym pomysłem wykazała się "Marca", która na okładce nawiązała do tytułu słynnej piosenki: "Oh, Carol!". Z kolei dziennikarze "Mundo Deportivo" nazwali Marin "gigantem".



#LaPortada ¡Oh, Carol! pic.twitter.com/lyeaMG0VSr — MARCA (@marca) August 5, 2018







Wyniki finałów:



singiel kobiet

Carolina Marin (Hiszpania) - Pusarla Sindhu (Indie) 2:0 (21:19, 21:10)

singiel mężczyzn

Kento Momota (Japonia) - Shi Yuqi (Chiny) 2:0 (21:11, 21:13)

debel kobiet

Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara - Yuki Fukushima, Sayaka Hirota

(wszystkie Japonia) 2:1 (19:21, 21:19, 22:20)

debel mężczyzn

Li Junhui, Liu Yuchen (Chiny) - Takeshi Kamura, Keigo Sonoda (Japonia)

2:0 (21:12, 21:19)

mikst

Zheng Siwei, Huang Yaqiong - Wang Yilyu, Huang Dongping

(wszyscy Chiny) 2:0 (21:17, 21:19)