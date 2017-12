Woleli emeryturę. W 2018 roku już nie wystąpią





Najszybszy człowiek świata sprinter Usain Bolt, tenisistka Martina Hingis czy piłkarz Francesco Totti, związany przez cały czas z jednym klubem. W 2017 roku na emeryturę przeszło wielu wybitnych sportowców.

Bolt pożegnał się z bieżnią podczas sierpniowych mistrzostw świata w Londynie. Nie było to jednak pożegnanie na miarę ośmiokrotnego mistrza olimpijskiego i 11-krotnego złotego medalisty globu.



W biegu na 100 m zajął dopiero trzecie miejsce, ustępując Amerykanom Justinowi Gatlinowi i Christianowi Colemanowi. Jeszcze większym rozczarowaniem był start w ostatnim biegu - sztafecie 4x100 m. Najlepszy sprinter w dziejach jako ostatni w sztafecie miał doprowadzić Jamajczyków do złota. Doznał jednak kontuzji mięśnia uda i padł na bieżnię po kilkudziesięciu metrach, co rozwiało jego i kolegów marzenia o kolejnym mistrzowskim tytule.



Więcej medali nie zdobędą. Małżeństwo idzie na emeryturę Kibice... czytaj dalej » Z aren sportowych zszedł na dobre także dwukrotny złoty medalista olimpijski w dziesięcioboju (2012, 2016) Amerykanin Ashton Eaton. Niespełna 29-letni zawodnik, także dwukrotny złoty medalista mistrzostw świata i trzykrotny halowy mistrz globu w siedmioboju, przyznał, że osiągnął już wszystko, co się da.

Bez Tottiego, Pirlo i Kaki

Na emeryturę przeszło kilku słynnych piłkarzy. Totti uczynił to osiem miesięcy po swych 40. urodzinach i 25 sezonach spędzonych w AS Roma. Po raz pierwszy w barwach jedynego w życiu klubu zagrał 28 marca 1993 roku. Jego piłkarska kariera trwała 8827 dni. Strzelił 307 bramek w 784 meczach, z czego 618 w Serie A. W reprezentacji rozegrał 58 spotkań, w których zdobył dziewięć bramek. W 2006 roku wywalczył mistrzostwo świata.



Koniec powiedział też jego rodak Andrea Pirlo, jeden z najlepszych piłkarzy w historii reprezentacji Włoch, także mistrz świata z 2006 roku. Ostatnio występował w drużynie New York City, do której przeszedł z Juventusu Turyn, gdzie czterokrotnie cieszył się z mistrzostwa Włoch. Triumfował w Serie A także dwa razy z AC Milan i wygrał Ligę Mistrzów (2003, 2007).



W tym gronie jest również Anglik, legenda Chelsea Londyn Frank Lampard. Po boiskach całego świata biegał przez 21 lat. W barwach londyńskiego klubu przez 13 lat wystąpił w ponad 600 meczach. Wygrał Ligę Mistrzów, zdobywał trzykrotnie mistrzostwo kraju i ma w dorobku cztery Puchary Anglii. Na jego koncie jest też 106 występów w reprezentacji Anglii. Ostatnio grał w Nowym Jorku.



"Czas się zatrzymać". Pożegnał się ostatni wielki przed Messim i Ronaldo Swego czasu... czytaj dalej » Nie zagra już dłużej Niemiec Philipp Lahm, mimo kontraktu z Bayernem, który miał obowiązywać do połowy 2018 roku. 33-latek osiągnął niemal wszystko. Większość kariery spędził w Bayernie, z którym seryjnie zdobywał tytuły w Bundeslidze - w sumie osiem (w tym trzy ostatnie z rzędu) i wygrał Ligę Mistrzów (2013). Jest mistrzem świata z 2014 roku.



Po murawie nie będzie też biegał Brazylijczyk Kaka, najlepszy piłkarz świata w 2007 roku.

Mistrzyni się poddała

Z kibicami i stadionami pożegnała się w wieku 38 lat mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro w skoku wzwyż Hiszpanka Ruth Beitia. Przez pół roku zmagała się z kontuzjami. Hiszpanka ma w dorobku trzy złote medale mistrzostw Europy i brązowy mistrzostw świata na stadionie oraz łącznie 10 krążków wywalczonych w halowych mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata.



Z tenisowych kortów zeszły Martina Hingis i 46-letnia Japonka Kimiko Date. Szwajcarka, była liderka światowego rankingu singlistek, po raz pierwszy wystąpiła w cyklu 23 lata temu. Potem dwa razy kończyła karierę, ale jednak powracała. Ostatnio występowała głównie w deblu i mikście, a we wrześniu triumfowała w obu konkurencjach w wielkoszlemowym US Open. Japonka ogłosiła zakończenie kariery na miesiąc przed 47. urodzinami. W przeszłości zajmowała czwarte miejsce w rankingu. Była półfinalistką Australian Open z 1994 roku, French Open z 1995 i Wimbledonu z 1996.



Parkiety NBA opuścił Paul Pierce i uczynił to symbolicznie, podpisując jednodniowy kontrakt z Boston Celtics, klubem w którym rozpoczynał karierę i grał przez 15 lat. Koszykarz w 2008 r. zdobył z Celtami mistrzostwo i został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) serii finałowej.



Na ring nie wyjdzie w kolejnych latach Amerykanin Andre Ward. 33-latek ma pasy mistrza świata WBA, IBF i WBO w wadze półciężkiej. Jako zawodowiec wygrał wszystkie 32 walki, 16 przed czasem. W dorobku ma także złoty medal igrzysk olimpijskich w Atenach (2004).