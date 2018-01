43-letni Tomasz Mackiewicz został na górze, która wyjątkowo go pociągała, ale też - jak sam przyznawał - przerażała. Próbował ją zdobyć siedem razy. I jak twierdzi ocalała Francuzka Elisabeth Revol, ten ostatni raz mu się udało. On sam mawiał, że tak naprawdę najważniejszy jest nie szczyt, a droga do niego. Jego życiowa droga była kręta i wyboista, bo zanim pokonał górę, musiał pokonać uzależnienie od heroiny. Himalaje pierwszy raz zobaczył, gdy w Indiach pracował z trędowatymi dziećmi. - Człowiek pełen paradoksów - mówiła o nim Revol. Materiał magazynu "Czarno na białym".

- Myślę, że jeśli on miałby wybierać jakiś rodzaj swojej śmierci, to byłaby to śmierć w górach. Ale na pewno jeszcze nie teraz, kiedy ma małe dzieci, które kocha jak wariat. Kiedy tyle jeszcze przed nim było - przyznaje Małgorzata Sulikowska, szwagierka Tomasza Mackiewicza.

Narkotyki zamienił na góry

- My byliśmy prawdziwymi przyjaciółmi, ale takimi prawdziwymi przyjaciółmi. Pamiętam, jak moja córeczka była taka mała, to Tomek jeździł z nią na rowerze, na wycieczki. Kupił jej taki wiklinowy fotelik, który na kierownicy się przyczepiało. Zabierał ją na wycieczkę, jeździł po okolicach nad Wisłę - wspomina.

Jego krewna dodaje, że "nie mógł sobie znaleźć miejsca". - Trochę mieszkał w Polsce, trochę w Irlandii. Szwendał się po świecie w międzyczasie - dodaje.

Mackiewicz pokonał uzależnienie od heroiny. Dwa lata spędził w Monarze. - Wyjście z heroiny jest bardzo trudne, bo ona bardzo szybko ściąga w dół. Bardzo niewielu osobom udaje się z tego wylizać. Z mojej grupy 30 osób zostały w tej chwili dwie osoby - przyznawał w programie "Dzień Dobry TVN" w 2016 roku.

Uzależnienie od narkotyku zamienił na uzależnienie od gór. - To jest typ ćpuna. To jest poszukiwanie emocji, wrażeń. To jest poszukiwanie czegoś, co jest w naszym normalny, codziennym, szarym życiu praktycznie niedostępne - dodaje szwagierka Mackiewicza.

"On bardziej się bał wyczerpania organizmu"

Himalaista w 2000 roku autostopem z Polski trafił do Indii. W ośrodku misjonarki Heleny Pys uczył trędowate dzieci angielskiego. Wtedy po raz pierwszy zobaczył Himalaje. - Ta góra [Nanga Parbat] się tak na niego uparła. Oni obydwoje się na siebie uparli strasznie - wspomina Sulikowska.

Zaznacza, że Mackiewicz nigdy nie cierpiał na chorobę wysokościową. Co według niej nie pozwalało mu wcześniej zdobyć szczytu Nanga Parbat, to "zdrowy rozsądek". - On bardziej się bał wyczerpania organizmu. Był kilka razy tak blisko, że on wiedział, że dojdzie na szczyt - dodaje jego krewna.

- Tam było na przykład takie plateau [płaskowyż - przyp. red.] bardzo długie, z bardzo wysokim śniegiem, które trzeba przejść w jedną stronę. Później już jakby fragment na wspinanie, i później zejście. On wiedział, że nie przejdzie tego plateau z powrotem po tym śniegu. I wycofywał się z 7800 metrów, czyli zostało mu 326 metrów raptem - wyjaśnia Sulikowska.

- Dwa lata temu wrócił z końcówkami palców u stóp poodmrażanymi. Kawałek mu ucięli tego palca. Ale on jest faktycznie bardzo silny fizycznie, i ma bardzo silny organizm - mówi kobieta. Zaznacza, że to co się wydarzyło kilka dni temu, "zaskoczyło ją".

- Nijak mi się wpisuje w Tomka naturę - mówi.

- Oczywiście, że my się zawsze baliśmy, ale zawsze mu bardzo ufaliśmy po prostu. Wierzyliśmy w jego siłę i jego moc. W to, że jest nie do zdarcia, i w ten zdrowy rozsądek - wylicza.

"Jest delikatny i silny, pełen pasji"

Wspomina też, że mężczyzna nie miał sponsorów. - Liny [do wspinania] kupował tańsze, w sklepie rolniczym. Pamiętam, jak jeździliśmy do sklepu sportowego i oglądaliśmy każdą złotówkę, kupowaliśmy batoniki energetyczne. On wiedział, że to jest podstawa, to kupił sobie kilka tych energetycznych, a resztę dokupił sobie snickersów. Mówił: wiesz, też są orzechy, też jest glukoza, też jest cukier - opowiada Sulikowska.

- Generalnie nie podoba mi się to, że góry stały się przestrzenią dla biznesu. Góry powinny być czyste, dla wszystkich. Dla mnie góry zawsze były elementem przestrzeni, który powinien jednoczyć ludzi - mówił w 2016 roku Mackiewicz, w programie "Dzień Dobry TVN".

Partnerka Mackiewicza ze wspinaczki na Nangat Parbat, którą udało się uratować, Francuzka Elisabeth Revol, mówiła, że nigdy nie poznała takiego człowieka jak Tomek. - Jest pełen paradoksów. Delikatny i silny, pełen pasji. Uczy się, szósty raz jest na tej górze. Wszystko o niej wie, opowiada anegdoty, historie o tej górze. Miłe jest samo spędzanie czasu z nim - mówiła podczas jednej z wypraw.

- Myśmy się spotkali w zeszłym roku w takich okolicznościach, że byłem praktycznie przerażony tą górą. Eliza się zgłosiła, czy może się wspinać ze mną. W zeszłym roku osiągnęliśmy wysokość 7800, gdzie żadna stopa ludzka nigdy nie stanęła. Współpraca jest kapitalna - wspominał w 2017 roku spotkanie z Revol Mackiewicz.

"To jest jakiś paradoks, że właśnie teraz to się stało"

- Nie wyobrażam sobie tego. Nie wyobrażam sobie pogrzebu, pustej trumny. Nie wyobrażam sobie tego, jak poradzi sobie moja siostra, jak poradzą sobie jej dzieci. Tomek utrzymywał tę czwórkę dzieci - przyznaje Sulikowska, szwagierka himalaisty.

Mackiewicz osierocił trójkę własnych dzieci i czwarte, które wychowywał. Najstarsze ma trzynaście lat, najmłodsze sześć.

- Tomek został w takiej szczelinie, jakby wnęce lodowej - dosyć dobrze osłonięty od wiatru. Eli zostawiła mu ostatnią resztkę gazu, który mieli. W momencie, kiedy myśmy się z nią spotkali, ona już od kilku dni tak naprawdę już nie jadła i nie piła. Zabezpieczyła go, przykryła śpiworem, zostawiła mu gaz i rozpoczęła zejście - wyjaśniał po zakończeniu akcji ratunkowej Adam Bielecki.

- Powiedział, że w górach nie zginie. Obiecał mi to, że będzie żył 80 lat, że ktoś mu to w Pakistanie wywróżył, że będziemy razem. Ja mówiłam wtedy, że osiemdziesiątka to za wcześnie tak, żeby się zwijał. Cały czas się chwytałam tej myśli, że podczas tej wyprawy... Pierwsza to była i jedyna wyprawa, kiedy nie miałam poczucia, że nie wróci, bo wcześniej się straszliwie bałam. To jest jakiś paradoks, że właśnie teraz to się stało - przyznaje Anna Solska, żona Tomasza Mackiewicza.