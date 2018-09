Było uzależnienie od seksu i leków, jest wielkie zwycięstwo Woodsa





Czekał długie pięć lat. Przez głowę przemknęła mu pewnie myśl, że może się już nie udać. A jednak - Tiger Woods zwyciężył w turnieju rangi PGA Tour.

42-letni golfista w niedzielę triumfował w zawodach kończących sezon Tour Championship. Napisać, że droga do sukcesu była kręta, to nic nie napisać. Rozwód, uzależnienie od seksu i leków, do tego narkotyki, po które sięgał. Skandal gonił skandal.

42-letni golfista w niedzielę triumfował w zawodach kończących sezon Tour Championship. Napisać, że droga do sukcesu była kręta, to nic nie napisać. Rozwód, uzależnienie od seksu i leków, do tego narkotyki, po które sięgał. Skandal gonił skandal.

Doszły i kontuzje. Najbardziej bolały go plecy, które wręcz seryjnie miał operowane (ostatni raz w kwietniu zeszłego roku). Przyznał szczerze, że rozważa zakończenie kariery. W rankingu zleciał na 1199. pozycję, czyli na samo dno. Mowa przecież o 14-krotnym mistrzu golfowego Wielkiego Szlema.

Emerytem nie został ze względu na dzieci. Chciał im pokazać, że tata jeszcze coś potrafi. Co prawda ostatnie starty kończył w czołówce, ale mało kto się spodziewał, że jest w stanie zwyciężyć.

Fani oszaleli

Udało się, dokonał tego w niedzielę na polu East Lake Golf w Atlancie. Woods wypracowanej przewagi nie roztrwonił. Do 18. dołka zmierzał pewnym krokiem, a za nim maszerowała fala zdumionych kibiców. Ochroniarze mieli pełne ręce roboty.



Wow. pic.twitter.com/klf7PLfVv9 — PGA TOUR (@PGATOUR) 23 września 2018





- Trudno było powstrzymać łzy, po prostu nie mogę uwierzyć, że wygrałem - wyznał wzruszony golfista, cytowany przez BBC.

I dodał: - Ostatnie lata nie były łatwe. Ciężko pracowałem, żeby wrócić, ale nie dokonałbym tego bez pomocy ludzi wokół mnie.

Źródło: PAP/EPA Tłumy ciągnęły za Woodsem

W Atlancie Woods zarobił nie tylko 1,62 mln dolarów za pierwsze miejsce, ale też dodatkowo 3 mln za drugą pozycję w cyklu FedEx Cup. Triumfator Anglik Justin Rose zainkasował 10 mln.

Amerykanin zanotował 80. zwycięstwo w PGA Tour. Tylko dwóch brakuje mu do legendarnego rodaka Sama Sneada.

- Właśnie byliśmy świadkami największego powrotu wszech czasów - skwitował brytyjski golfista Tommy Fleetwood.

Źródło: PAP/EPA Długo czekał na taki moment