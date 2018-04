Laurel dźwiga ciężary. Cztery lata temu robiła to jako mężczyzna





Jeszcze cztery lata temu Laurel Hubbard była bardzo silnym mężczyzną. Dziś wciąż dźwiga ciężary, ale rywalizuje już z kobietami, co wzbudza niemałe kontrowersje.

Irinę i Tamarę nazywano braćmi, innym zniszczono życie. Na długo przed Semenyą Odzierana jest z... czytaj dalej » Gavin Hubbard urodził się w roku 1978, jego ojciec piastował zaszczytny urząd burmistrza Auckland.

Był chłopcem, był nastolatkiem, był mężczyzną. Ale w swojej skórze źle czuł się cały czas, gorzej i gorzej. Wreszcie - po trzydziestce - zrzucił maskę, nie chciał więcej udawać. Tak pojawiła się Laurel.



Wciąż kocha sport, to się nie zmieniło.

Mężczyzna to mężczyzna, a kobieta to kobieta

Nowozelandka przybyła do australijskiego Gold Coast w stanie Queensland - gdzie właśnie trwają Igrzyska Wspólnoty Narodów. Jest jedną z faworytek w kategorii plus 90 kg.



Obawiała się, jak zostanie przyjęta przez publiczność. Buczeniem? Gwizdami? Docinkami? Nic z tych rzeczy. Usłyszała brawa i słowa wsparcia. Nawet się wzruszyła. - Australijscy kibice są wspaniali, pokazują, co znaczy dla nich godność, równość i przyzwoitość. Zorganizowanie takiej imprezy właśnie tutaj to doskonała decyzja - mówiła dziennikarzom.



Nieprzychylnych opinii nie uniknęła ze strony swojego środowiska.



Trener reprezentacji Samoa Jerry Wallwork ma w temacie Hubbard wyrobione zdanie i głośno je wyraził. - Wiem, że świat się zmienia, ale mężczyzna to mężczyzna, a kobieta to kobieta. To nie fair wobec innych, że dopuszczono ją do startów.

Transgenderyzm i homoseksualizm zakazane

Gay Games a sprawa polska. Kiedy pierwszy coming out? – Gdybym spotkał... czytaj dalej » Głos - też publicznie - zabrał rzecznik kameruńskiej reprezentacji Simon Molombe, w którego kraju transgenderyzm, podobnie jak homoseksualizm, są zakazane. - W mojej opinii jej przeszłość wpływa na to, co prezentuje na pomoście teraz. Została jej męska siła - oznajmił.



Oświadczenie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego jest jasne: - Nowozelandka mogła wziąć udział w Igrzyskach Wspólnoty Narodów, bo zastosowała się do wszystkich wymaganych procedur, a poziom testosteronu w jej organizmie jest na odpowiednim poziomie.



Dostała także zielone światło od Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów.



Zawody zakończyły się dla Laurel fatalnie - już przy rwaniu wypadła jej z rąk sztanga, nienaturalnie wyginając lewą rękę. Uraz łokcia jest na tyle poważny, że prawdopodobnie oznacza zakończenie kariery.



