"Potrzebuję pieniędzy". Mistrz olimpijski sprzedaje historyczny medal





Fridman to jedyny izraelski mistrz olimpijski

Nie jest łatwe życie sportowca po zakończeniu kariery. Jedyny mistrz olimpijski z Izraela żeglarz Gal Fridman zamierza wystawić na aukcję medal wywalczony w 2004 roku w Atenach. 43-latek powiedział, że zmusza go do tego sytuacja finansowa.

Izrael ma w dorobku dziewięć medali olimpijskich, w tym siedem brązowych. Jedynym mistrzem w 66-letniej historii startów sportowców tego państwa w rywalizacji olimpijskiej jest właśnie Fridman.

Zdobył go w Atenach w wieku 29 lat w windsurfingowej klasie Mistral (na piątym miejscu regaty ukończył Polak Przemysław Miarczyński). Karierę sportową Gal zakończył w 2008 roku. Najpierw został trenerem windsurfingu, a obecnie zajmuje się fotografią. Praca ta nie gwarantuje mu jednak zarobków, które by go zadowalały. Dlatego postanowił sprzedać swoje złoto. Mistrz sprzedaje olimpijskie medale. "Muszę przecież jakoś żyć" Nie jest łatwe... czytaj dalej »

Komitet Olimpijski oferuje inną pomoc

"Sprawdzam u ekspertów na eBay, którzy doskonale wiedzą ile jest wart jedyny złoty medal olimpijski dla Izraela. Potrzebuję pieniędzy" - napisał na Facebooku Fridman cytowany przez dziennik "Haaretz".

Na wieść o tym, dyrektor generalny Komitetu Olimpijskiego Izraela Gili Lustig zaoferował pomoc Fridmanowi. W oficjalnym oświadczeniu wydanym przez komisję stwierdza: "Zdobycie złotego medalu olimpijskiego to marzenie każdego sportowca. Jesteśmy przekonani, że istnieją inne sposoby radzenia sobie z trudnościami. Poprosiliśmy Gala, by nie sprzedawał swojego złotego medalu". Przewodniczący MKOl Igal Karmi dodał: "sprzedaż medalu olimpijskiego jest czynnością zabronioną". Jak się zakończy sprawa, nie wiadomo.

Fridman zdobył także inny krążek olimpijski - brązowy w Atlancie w 1996 roku. Obydwa zostały skradzione w czerwcu 2005 roku z rodzinnego domu sportowca, ale odnalazły się w krótkim czasie.





הוועד האולימפי: ביקשנו מגל פרידמן לא למכור את מדליית הזהב https://t.co/WstLvs2Tci — Haaretz הארץ (@Haaretz) October 16, 2018