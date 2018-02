Foto: Stefanos Nikologianis / Wikipedia/(CC BY 2.0) Video: tvn24

"Urubko się wyłamał. Mógł zrobić to z dwóch powodów"

24.2 - Wszystko wskazuje na to, że Urubko się wyłamał. Zrobił to z dwóch powodów. Sądzi, że to jedyna szansa i albo dokona tego on, albo nikt inny lub uważa, że jeśli dłużej będzie się czekać, to atak może się nie powieść - tłumaczył na antenie TVN24 psycholog Tomasz Kozłowski, były instruktor ratownictwa górskiego.

