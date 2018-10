Historyczny sukces i potężna nagroda. Ogier trenowany przez Polaka wygrał popularną gonitwę





Foto: Alan Crowhurst/Getty Images | Video: equidia.fr, wikipedia, Alan Crowhurst/Getty Images, Twitter Fazza Al Khalediah kapitalnie finiszował

Ogier Fazza Al Khalediah wygrał gonitwę Quatar Arabian World Cup. Czteroletni koń, szkolony na co dzień przez trenera Michała Borkowskiego, sprawił w Paryżu ogromną niespodziankę.

Gonitwa na dystansie 2000 metrów odbyła się w niedzielę na słynnym hipodromie Longchamp w Lasku Bulońskim. Oglądało ją około stu tysięcy osób.

Polscy szachiści najlepsi po wojnie. "Ewenement w historii olimpiady" Tak dobrze już... czytaj dalej » Fazza Al Khalediah biegł pod dżokejem Pierantonio Convertino. Jeszcze przed ostatnią prostą znajdował się pod koniec stawki. Wygraną zapewnił mu kapitalny finisz. Drugiego konia pokonał ostatecznie o dwie i pół długości.

- To najlepszy koń na świecie. Po II Wojnie Światowej polskie jeździectwo nie miało jeszcze większego suckesu. Mój zespół wykonał fantastyczną pracę - cytuje Borkowskiego strona france-galop.com. Po historycznym triumfie mógł dumnie wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego.

Potężna nagroda

Quatar Arabian World Cup odbywa się raz w roku, zawsze w październiku. Startują w niej konie czystej krwi arabskiej. Pod tym względem to najbardziej prestiżowy wyścig na świecie. Świadczą o tym nagrody. Ich łączna pula w tym roku wynosiła milion euro. Zwycięzca zgarnął połowę.

Borkowski czteroletniego ogiera prowadzi na co dzień na wrocławskim torze Partynice. W tym sezonie Fazza Al Khalediah wygrywał seryjnie w mniej prestiżowych zawodach. Na koncie ma między innymi zwycięstwo w gonitwie Milan President of the UAE Cup w Mediolanie.



Podoba mi się film Revivez la course Qatar Arabian World Cup 2018 w @YouTube – https://t.co/U0yrOelhwq — Jola Zandya (@JolaZandya) 7 października 2018