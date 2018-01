Elisabeth u specjalistów. "Trzeci lub czwarty stopień odmrożeń"





Elisabeth Revol wróciła do Europy. Partnerka wspinaczkowa Tomasza Mackiewicza w wyprawie na Nanga Parbat jest w specjalistycznej klinice, której lekarze zajmą się jej odmrożeniami.

Revol wylądowała w Genewie. "Wrócę do wspinania, ale nie na Nanga Parbat" Elisabeth Revol,... czytaj dalej » Francuzka we wtorek dotarła do Genewy, a stamtąd do szpitala w Sallanches we Francji. Lekarze mają ocenić, czy konieczna będzie amputacja odmrożonych kończyn.

- Jedyne, co mogę potwierdzić, to fakt, że pacjentka ma poważne odmrożenia. Mamy tu specjalny oddział leczenia takich przypadków, wiec otrzyma najlepszą możliwą opiekę i będzie miała szanse wrócić do zdrowia. Nie widziałem zdjęć z akcji ratunkowej i nie mogę na tym etapie oszacować, jaki jest stopień odmrożeń. Z tego, co wiem, to chodzi o stopień trzeci lub czwarty - przyznał jeszcze przed dokładną diagnozą alpinistki doktor Frederic Champly.

Skalę odmrożenia, podobnie jak w przypadku oparzeń, określa się w stopniach. Pierwszy jest najlżejszy, czwarty stosuje się, gdy doszło do tzw. martwicy głębokiej i wiąże się nawet z samoistną amputacją odmrożonej części ciała.

Elisabeth ma odmrożone stopy i ręce. Według lekarzy poważniej ma się sprawa z dolnymi kończynami.

- Z tego, co słyszałam, ona jest w dobrej kondycji psychicznej. Być może nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co się wydarzyło - stwierdziła znajoma Francuzki i również himalaistka Catherine Destivelle.

Pomoc z Polski

Alpinistkę uratowali uczestnicy polskiej wyprawy na niezdobyty zimą szczyt K2. Do schodzącej z Nanga Parbat, znajdującej się powyżej sześciu tysięcy metrów, dotarli w nocy z soboty na niedzielę czasu miejscowego Adam Bielecki i Denis Urubko. W akcji ratunkowej brali też udział Jarosław Botor i Piotr Tomala.

Na wysokości około 7200 metrów pozostał Tomasz Mackiewicz. Ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne niemożliwością było kontynuowanie akcji.

