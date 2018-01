Polska ekipa ruszyła na ratunek himalaistom. "Po ścianie wspinają się Urubko i Bielecki"





Polska ekipa ratunkowa, mimo zapadającego zmroku, wyruszyła spod Nanga Parbat w kierunku szczytu na pomoc walczącym o życie Tomaszowi Mackiewiczowi i Francuzce Elisabeth Revol - poinformował na antenie TVN24 uczestnik wyprawy na K2, Rafał Fronia. - Denis Urubko i Adam Bielecki ruszyli ścianą i dotarcie do Revol zajmie im około 16 godzin - dodał Fronia. Według jego prognoz, droga do Mackiewicza to dodatkowe 6-8 godzin marszu. Na razie ratownicy poruszają się szybko - według najnowszych danych GPS przekroczyli 5200 metrów, ale w kolejnych godzinach tempo wędrówki ma znacznie spaść.

Licząca cztery osoby załoga wyprawy na K2 dotarła pod Nanga Parbat z kilkugodzinnym opóźnieniem - przed 13.00 czasu polskiego. Ratownicy mieli nadzieję, że śmigłowce przetransportują ich na wysokość 6500 metrów. Ostatecznie udało się wylądować na 4850 metrach.

- Czwórka naszych kolegów dotarła pod Nanga Parbat. Dwie osoby założyły obóz na wysokości 4800 metrów. Stamtąd zaczyna się długi kuluar Kinshofera. Zaczęła się nim wspinać kolejna dwójka. Akcją zarządza kierownik Jarek Botor, który jest pod ścianą. Po ścianie wspinają się Urubko i Bielecki - relacjonował na antenie TVN24 Fronia.



Francuzka znajduje się na linii między ratownikami, a Mackiewiczem. Jak poinformował Fronia, w okolicach 6400 metrów. Polak jest znacznie wyżej, szacuje się, że na 7238 metrze. Już wczoraj informowano, że ze względu na poważne problemy zdrowotne nie był w stanie schodzić o własnych siłach.

16 godzin od Francuzki

Dotarcie do Francuzki ma zająć ponad pół doby. - Szacujemy, że zajmie to 16 godzin. Z tego co wiem, to daje ona oznaki życia i niektóre osoby mają z nią kontakt. Nasi ratownicy najpierw muszą dotrzeć do niej, dlatego, że jest bliżej. Potem zadecydują, jakie będą ich dalsze losy - dodał Fronia.

Bielecki i Urubko znają lokalizację dwójki himalaistów. Mimo tego, że w Pakistanie zapadł już zmrok, do tej pory poruszali się w szybkim tempie. Około godziny 15.00 GPS wskazywał, że Bielecki i Urubko dotarł do 5200 metra. - Potem zrobi się bardziej stromo i tempo będzie malało - przewiduje Fronia.

Pozycję dwójki ratowników można zlokalizować na podstawie odczytu z trackera Bieleckiego. W sieci pojawił się apel, o zaprzestanie śledzenia urządzenia, ponieważ powoduje to przeciążenie serwerów.





A big request to all to leave Adam Bielecki\\\'s tracker. The rescue team has no access due to server overload. Thanks in advance. — Everest Today (@EverestToday) 27 stycznia 2018

"To twardzi ludzie"

Na szczycie Nanga Parbat wiatr wiał z prędkością 100 km/h, a temperatura odczuwalna to podobno nawet minus 60 stopni Celsjusza. W kolejnych godzinach pogoda ma się pogarszać. Mimo to, Fronia jest dobrej myśli.

- Revol i Mackiewicz to twardzi ludzie. Słyszałem historię o nim, że potrafił spędzić kilkanaście godzin w jamie w śniegu, a potem znowu atakować szczyt. Gdybyśmy nie widzieli szans powodzenia akcji, nie narażalibyśmy życia naszych kolegów - zapewnił.

Opóźniona akcja

Akcja miała rozpocząć się około 4 nad ranem polskiego czasu. Dwoma śmigłowcami spod K2 miała polecieć czwórka himalaistów: Adam Bielecki, Piotr Tomala, Jarek Botor i Marek Chmielarski.

Miała, jednak nie pozwoliły na to warunki pogodowe. - Akcja ratownicza zamrożona. Pogoda nie jest najlepsza, zespół ratunkowy jest gotowy i czeka spakowany. Dopóki helikoptery nie przylecą po nas, to można powiedzieć, że akcja stoi - wyjaśniał we "Wstajesz i weekend" kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki.

Jak mówił na antenie TVN24 Wielicki zespoły ratownicze są świetnie przygotowane. - Decyzję będziemy podejmowali na podstawie pogody i informacji od Revol. Dla nas będą to bardzo ważne informacje, w jakim stanie jest Tomek, czy miał maszynkę, płyny. Te informacje pozwolą zdecydować, czy zespół pierwszy przejmie Revol, czy pójdzie wyżej do Tomka - kontynuował Wielicki.

Teraz istotna będzie każda minuta. - Najważniejszy jest kubek gorącej herbaty, a potem zabezpieczenie medyczne. W tej chwili mamy tylko informacje o odmrożeniach - zakończył.

"Revol żywa i komunikuje"

Po nieudanej próbie ataku na szczyt Nanga Parbat (8126 metrów n.p.m) polsko-francuska para podjęła próbę zejścia do bazy. Zaprzestała jej, bo okazało się, że nie pozwala na to stan zdrowia Mackiewicza. Polski himalaista boryka się z chorobą wysokościową i ślepotą śnieżną.

Jak informował w piątek na antenie TVN24 Janusz Majer, kierownik komitetu organizacyjnego narodowej wyprawy na K2, Revol pomogła zejść Tomkowi do ich ostatniego namiotu. Potem Francuzka zdecydowała się na samotne zejście.

- Wiemy mniej więcej, gdzie znajduje się Revol, dzięki danym z GPS. To jest dobra wiadomość, ale niestety dopóki helikoptery nas nie zabiorą na Nanga Parbat, to czas gra na naszą niekorzyść. Tomasz Mackiewicz znajduje się na wysokości około 7280 metrów, a Francuzka Revol zeszła na około 6700 metrów. Wiemy, że kobieta ma odmrożone palce u stóp - informował Majer. Zapewnił, że "Revol jest żywa, reaguje, komunikuje".

