Ekipa "Faktów" TVN o odczuciach na K2. "Inny świat"





Zmęczeni, ale wzbogaceni o niesamowite wrażenia - dziennikarz "Faktów" TVN Robert Jałocha i operator Maciej Siemaszko wrócili spod K2. - Człowiek jest tam w zupełnie innym świecie - relacjonowali we "Wstajesz i Weekend" na antenie TVN24.

Ekipa TVN-u wyleciała z Warszawy 14 lutego, by towarzyszyć naszym himalaistom i relacjonować ich losy w drodze na niezdobyty zimą szczyt. Wrócili kilka dni temu, po tym, jak 5 marca Krzysztof Wielicki ogłosił koniec wyprawy. Swoje jednak zwiedzili i zobaczyli.

- Ciężko to opisać. To zupełnie inne odczuwanie wszystkiego, myśli nawet inaczej w głowie się układają. Człowiek jest w zupełnie innym świecie. Tlenu jest mniej więcej połowa tego, co tutaj. Samo oddychanie w nocy jest inne. Człowiek nie kontroluje już nawet wdechu. Inny świat - opisywał Siemaszko, który to wszystko nagrywał.

Wszyscy obrywali kamieniami

- Baza jest położona na blisko pięciu tysiącach metrów wysokości. My zdobywaliśmy ją bardzo powoli. Tu trzy kilometry mieliśmy rozłożone na osiem dni. Problemów z aklimatyzacją nie było - dodał reporter Robert Jałocha.

Zmęczenie dawało im się we znaki. Sami przyznali, że nawet widoki wtedy przestają cieszyć. - Jak jesteś zmęczony, to tylko marzysz o tym, żeby zbliżyć się do biwaku, przetrwać, to wszystko działa na wyobraźnię. Trzeba uważać na każdy krok, który się stawia - podkreślił Jałocha. - Ścieżka często nie przekraczała szerokości stopy - wtórował mu Siemaszko.

Jest wiele czynników, które wpłynęły na to, że himalaistom po ponad dwumiesięcznej walce, nie udało zdobyć się szczytu (8611 m). - Na to, na co zwracają himalaiści, to wybór drogi. Okazała się bardzo niebezpieczna. Krzysztof Wielicki, kierownik wyprawy mówi, że tylko on i Piotr Snopczyński, kierownik bazy nie dostali kamieniami. Bo obrywali wszyscy. Ale też Piotr Tomala wspominał o lawinach - wyliczał Jałocha.

Nerwowo pod K2

Na dodatek atmosfera pod K2 była daleka od sielankowej. - Adam Bielecki powiedział, kiedyś, że łatwiej znaleźć żonę niż partnera wspinaczkowego. Były emocje negatywne i pozytywne, scysje też - jak wszędzie - twierdzi Siemaszko.

- Było dwunastu indywidualistów. Jak ja na to patrzę, na te emocje wpływało to, że w bazie był internet. Piotr Snopczyński to wspominał, jak były te stare wyprawy, to spręż trwał sześć tygodni. Nikt nie zajmował się tym, że w domu żelazko nie działa, że żona ma problemy w pracy. Tylko się skupiano na górze, żeby szybko wejść i wracać do domu - uważa Jałocha.

- Internet trochę zabierał czas. My mieliśmy niezależną mesę, spędzaliśmy głównie czas, by montować materiały i wysyłać, co było dużym wyzwaniem, a oni grali w karty, szachy. Pasjonujące walki Krzysztofa Wieleckiego z Adamem Bieleckim - zakończył.

Najgroźniejsza

Misja polskiej wyprawy trwała siedem tygodni. Celem było wejście na szczyt tego niezdobytego jeszcze zimą ośmiotysięcznika (8611 m). Nie jest najwyższą górą na świecie, przebija go Mount Everest (8848), ale na pewno najgroźniejszą. Do tej pory K2 próbowało zdobyć ponad 300 osób, zginęło na niej ponad 80.

Drugi co do wysokości szczyt atakowano zimą w sumie czterokrotnie. Na przełomie 1987 i 1988 roku próbę podjęła międzynarodowa grupa pod kierunkiem Andrzeja Zawady, w 2003 roku ekipą dowodził Wielicki, a w 2012 wspinali się Rosjanie. Żadna z tych ekspedycji nie przekroczyła jednak progu 7650 metrów.

Źródło: TVN K2 pozostanie na razie niezdobyte zimą