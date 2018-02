Ekipa "Faktów TVN" dołącza do wyprawy na K2. "Za dziesięć dni na miejscu"





»

Dziennikarz "Faktów TVN" Robert Jałocha i operator Maciej Siemaszko ruszają pod K2. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, czyli dopisze pogoda, za około dziesięć dni dołączą tam do polskiej wyprawy.

- Biorąc pod uwagę dotarcie do Skardu, samolot, potem dojechanie jeepami do Askole, to za dziesięć dni będziemy pod K2. Jeśli wszystko pójdzie dobrze i dopisze pogoda - mówił Jałocha.

Źródło: tvn24 Dziennikarze TVN ruszają w Himalaje

On i Siemaszko wsiądą do samolotu już w środę. W programie "Wstajesz i wiesz" zdążyli jeszcze zaprezentować potrzebny do zmierzenia się z tym wyzwaniem sprzęt.

Ekwipunek zawiera m.in. czekany, liny, uprzęże, specjalne buty i kombinezony. - To tylko część tego, co bierzemy - wyjaśnił Jałocha.

Oglądaj Wideo: tvn24 Jałocha i Siemaszko zaprezentowali sprzęt

Czwarta próba

Trwająca wyprawa na drugi pod względem wysokości szczyt Ziemi jest jedną z najważniejszych ekspedycji wysokogórskich w historii polskiego alpinizmu. Zimowe wejścia na ośmiotysięczniki stanowią największe sportowe wyzwania.

K2 było atakowane zimą tylko trzykrotnie. Na przełomie 1987 i 1988 roku próbę podjęła międzynarodowa grupa pod kierunkiem Andrzeja Zawady, w 2003 ekipą dowodził Krzysztof Wielicki, a w 2012 wspinali się Rosjanie. Żadna z tych ekspedycji nie przekroczyła jednak progu 7650 m.

Źródło: tvn24 Sprzęt przygotowany