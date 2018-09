Od bezdomnego do wielkiego sportu. "Do przykrycia mieliśmy tylko kurtki"





Droga do wymarzonej przez amerykańskich chłopaków NFL często bywa długa i kręta, ta przemierzona przez Efego Obadę jest jednak wyjątkowa. - To nagroda za te wszystkie złe chwile, których było tak dużo - oznajmił 26-latek, który dołączył właśnie do składu Panter z Karoliny.

Z przytupem wrócił na szczyt. Rekordowy kontrakt w NFL Aaron Rodgers... czytaj dalej » Na razie trudno mu uwierzyć we własne szczęście. Nie daje wiary, że w szatni szafkę ma tuż obok Juliusa Peppers, pewniaka do Galerii Sław.



- To błogosławieństwo, że dostałem taką szansę - twierdzi Obada.

Portier pozwolił im zostać

Kiedy miał 10 lat, matka postanowiła wysłać dzieci do Anglii. Tam miało na nie czekać lepsze życie.



Do Londynu on i jego siostra dotarli przez Holandię, z nieznajomą kobietą, która, zgodnie z umową, miała się nimi opiekować.



Nie opiekowała się, zaraz po przyjeździe zostawiła dzieci na ulicy. - Baliśmy się - opowiada Efe. - Weszliśmy do pierwszej napotkanej kamienicy, z dużym holem i portierem. Wyjaśniliśmy temu człowiekowi naszą sytuację, a on pozwolił nam zostać przez trzy noce. Do przykrycia mieliśmy tylko nasze kurtki - przypomina swoją tułaczkę.



Potem rodzeństwo trafiło do rodziny zastępczej, z którą spędziło pięć lat. Kolejne lata to tułaczka od rodziny do rodziny. I kłopoty.

Efe był członkiem gangu, niektórzy z jego kumpli zginęli. - Nie miałem żadnych dokumentów, więc nie mogłem się uczyć ani pracować. Wpadłem w złe towarzystwo, tylko tam mnie chcieli i o nic nie pytali. Aż pewnego dnia postanowiłem, że z tym koniec. Że muszę coś ze swoim życiem zrobić, bo inaczej nie przetrwam.

Tylko futbol

Ratunkiem był sport. Futbol, ten w wydaniu amerykańskim. Efe miał warunki - blisko dwa metry, 120 kilogramów. Kawał chłopa. Został zawodnikiem London Warriors. - Pokochałem tę grę - przyznaje.



Dobry był od razu. Tak dobry, że na przedsezonowy obóz zabrali go Dallas Cowboys, drużyna z NFL. Odpadł na ostatniej prostej. Na krótko zawitał jeszcze do Kansas City Chiefs i Atlanta Falcons.



Teraz wreszcie dopiął swego. - Skupiam się tylko na futbolu - tłumaczy. - Mam nadzieję, że ci, którzy we mnie uwierzyli, będą ze mnie dumni.



