Kask w prezencie dla papieża. "Mam go założyć na głowę?"





Foto: Dani Pedrosa/Instagram | Video: Wikipedia (CC BY SA 2.0) Dani Pedrosa jest trzykrotnym mistrzem świata

Zabawna sytuacja podczas spotkania zawodników Moto GP z papieżem w Watykanie. Dani Pedrosa podarował Franciszkowi swój kask, a ten chyba nie zrozumiał intencji zawodnika.

14-letni motocyklista zmarł po wypadku na torze. Uderzył w niego kolejny zawodnik Tragiczne... czytaj dalej » Grupa motocyklistów zjechała do Rzymu przy okazji Grand Prix San Marino, które odbędzie się w najbliższy weekend. Obecność w Wiecznym Mieście to dla zawodników idealna okazja, by spotkać się z głową Kościoła katolickiego. A z pomocą Włoskiego Komitetu Olimpijskiego to się udało.

Do Watykanu udali się m.in. Marc Marquez, Andrea Iannone, Danilo Petrucci, Jack Miller oraz właśnie Pedrosa.

"Co mam z nim zrobić?"

Hiszpan najwyraźniej nie chciał odwiedzać papieża z pustymi rękami. Wziął zatem swój wyścigowy kask z zamiarem podarowania go Franciszkowi. Problem w tym, że papież nie zrozumiał intencji motocyklisty.

Kiedy Pedrosa przekazywał Franciszkowi kask, ten zaczął prezent błogosławić. - Nie, nie. To dla Waszej Świątobliwości - zaprotestował zawodnik.

W nie mniejszym szoku był papież. - A co ja mam z nim zrobić, założyć na głowę? - pytał z szerokim uśmiechem. - Tak, kiedy będziesz szedł przejechać się motocyklem - odparł Pedrosa.

Rozbawiony Franciszek zdecydował się na kolejny żart. - Wiesz, co zrobię? Założę go na spotkanie z kardynałami - stwierdził.



Wyświetl ten post na Instagramie. Un honor conocer al Papa Francisco y poder admirar el Vaticano. /Great honour to meet Pope Francis and admiring the Vatican. #DP26 # SanMarinoGP Post udostępniony przez Dani Pedrosa (@26_danipedrosa) Wrz 5, 2018 o 7:34 PDT