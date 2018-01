Foto: Tasnim News AgencyCC BY 4.0 Video: tvn24

Następny sztangista przyłapany na dopingu. Prezes PZPC...

9.08 | Kolejny doping w polskim sporcie. Wpadł drugi sztangista - nie pojechał do Rio, ale był rezerwowym. Prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów jest tak rozczarowany, że nie kryje wstydu i zapowiada złożenie dymisji, bo to na nim ciążyła odpowiedzialność za zawodników. Co do Tomasza Zielińskiego nie ma już złudzeń - wynik próbki B jest jednoznaczny - był na dopingu.

»