Członek akcji ratowniczej: trzymajcie kciuki za nas i pogodę





- Jeśli prognoza pogody pozwoli, jeżeli będą siły, to będziemy próbować iść po Tomka - zapowiada Adam Bielecki. On będzie jednym z tych, którzy wezmą udział w akcji ratowniczej polsko-francuskiej pary uwięzionej pod szczytem Nanga Parbat.

Tomasz Mackiewicz i Elisabeth Revol spędzili noc na wysokości 7400 metrów. Po nieudanej próbie ataku na szczyt Nanga Parbat (8126 metrów n.p.m) podjęli próbę zejścia do bazy. Zaprzestali jej, bo okazało się, że nie pozwala na to stan zdrowia Mackiewicza. Polski himalaista boryka się z chorobą wysokościową i ślepotą śnieżną.

Źródło: Guilhem Vellut/flickr (CC BY 2.0) Aktualna pozycja Polaka

"Zgłosili się wszyscy. To oczywiste"

Z samego rana pod Nagą Górę, jak nazywany jest ten ośmiotysięcznik, mają wyruszyć dwa helikoptery. Polecą nimi himalaiści, biorący udział w wyprawie na K2, szczyt niezdobyty zimą.

Jednym z nich będzie Bielecki. - Zgłosili się wszyscy, dla każdego było oczywiste, że tutaj życie ludzkie jest priorytetem, że przerywamy naszą akcję. Wybór zespołu należy do kierownika - przyznał.



Para się rozłączyła. Ratownicy spróbują dotrzeć w pierwszej kolejności do Revol, znajdującej się prawdopodobnie na wysokości 6900 metrów, a następnie Mackiewicza, który ma być sporo wyżej, bo w okolicach 7200 metrów.

Źródło: Google Maps Akcja odbywa się pod szczytem Nanga Parbat w Pakistanie

Bielecki liczy, że uda się powiększyć zespół ratowniczy. - Prawda jest taka, że jeśli polecimy w cztery osoby, to szanse dotarcia do Tomka, biorąc pod uwagę obecne prognozy pogodę, są praktycznie zerowe. Mamy szansę dotrzeć do Elisabeth, jeśli ona będzie cały czas schodzić - stwierdził.



Prognozy nie są optymistyczne. W tamtym rejonie wzmaga się wiatr, o czym poinformował wcześniej kierownik wyprawy na K2 Krzysztof Wielicki. Porywy wiatru mogą sięgnąć nawet 95 km/h, a temperatura odczuwalna to minus 60 stopni Celsjusza.



- Jeśli prognoza pogody pozwoli, jeżeli będą siły, to będziemy próbować iść po Tomka. Realnie oceniając, szanse na to są bardzo małe - dodał Bielecki.



Kilkadziesiąt minut później za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał: "Kończymy pakowanie plecaków. Co najmniej czterech z nas leci pod Nanga Parbat. Denis Urubko i ja na lekko ruszamy jak najszybciej, jak najwyżej. Pozostali na ciężko zabezpieczają tyły. Trzymajcie kciuki za nas wszystkich i pogodę".





